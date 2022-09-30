Брюс Вілліс отримав "фейкового" двійника: як легендарного актора повернуть на екрани

Технологія Deepfake вже дозволила Брюсу Віллісу знятися в російському серіалі, жодного разу не завітавши на майданчик.

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Актор Брюс Вілліс першим серед голлівудських акторів продав права на створення свого "цифрового двійника" для зйомок. Про це стало відомо таблоїду The Telegraph.

Брюс Вілліс дозволив використати його зовнішність американській компанії Deepcake, що спеціалізується на створенні "цифрових двійників" за технологією Deepfake — це метод синтезу зображень на основі штучного інтелекту, який замінює одні елементи відео на інші. Дуже часто його використовують, щоб підставити обличчя відомої людини на кадри, в яких вона ніколи не знімалася.

У 2021 році зусиллями Deepcake Брюс Вілліс з'явився в рекламному проєкті російського мобільного оператора "Мегафон", жодного разу не побувавши на знімальному майданчку. Актор засвітився в серіалі "Напарники" разом із російською зіркою Азаматом Мусагалієвим, його режисером став відомий Ілля Найшуллер. Для створення персонажа Deepcake використала базу з 34 тисяч кадрів фільмів і роликів за участю Брюса Вілліса, наклавши обличчя Брюса Вілліса на іншого актора, який взяв участь у зйомках наживо.

"Мені сподобалася точність, з якою вийшов мій персонаж. Це мініфільм у звичному для мене жанрі комедійного бойовика. Для мене це чудова можливість повернутися в минуле. З появою сучасних технологій, навіть перебуваючи на іншому континенті, я міг спілкуватися, працювати та брати участь у зйомках. Це дуже новий і цікавий досвід, і я дякую всій нашій команді", — прокоментував Брюс Вілліс.

Задоволений результатом, актор офіційно дозволив Deepcake використовувати його зовнішність в інших проєктах. Це дозволить Брюсу Віллісу знову з'являтися на екранах, незважаючи на афазію — хворобу, через яку люди мають проблеми з вимовою.

Компанія Deepcake пропонує послуги зі створення комп'ютерної графіки за дуже скромну суму, яка становить лише невелику частину від гонорару акторів рівня Брюса Вілліса. Технології на базі ШІ дозволяють повертати на екрани померлих або постарілих зірок, а також омолоджувати їхню зовнішність. Крім того, вони багато спрощують роботу знімальних команд, адже акторам не потрібно особисто приїжджати, витрачатися на дорогу, погоджувати графіки та терпіти інші незручності.

У березні 2022 року стало відомо, що Брюс Вілліс не зніматиметься в кіно через хворобу. Лікарі діагностували у нього афазію (різновид деменції), яка проявилась у погіршенні пам'яті та вимови. Сім'я актора оголосила про його фактичний відхід на пенсію.

Пізніше акторка та модель Емма Хемінг-Вілліс висловилася про хворобу свого чоловіка Брюса Вілліса. За його словами, дізнавшись про афазію, подружжя почало шукати нові хобі. Емма також поділилася, що змушена вчитися жити разом із хворим Брюсом Віллісом, якому потрібен особливий догляд.