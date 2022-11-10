Дочка Брюса Вілліса показала нове фото хворого батька

Актор проводить час у колі сім'ї, яка його любить.

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67-річний голлівудський актор Брюс Вілліс, який через хворобу завершив творчу кар'єру й дуже рідко з'являється на публіці, весь свій час проводить у колі сім'ї, яка його любить, — зі своєю дружиною Еммою Гемінг і п'ятьма доньками від двох шлюбів. Також його часто відвідує ексдружина Демі Мур. Скаут Вілліс нещодавно опублікувала в сторіс Instagram фото, що підтверджує, що її батько перебуває поряд із найближчими.

Дівчина поділилася знімком, на якому зображений Брюс, який міцно тримає за руку Емму. Вони дивляться одне на одного, а підпис на кадрі говорить "Любов".

[ + – ] Брюс Вілліс із дружиною Еммою Фото: Скриншот

Вілліс одягнений у просту сіру футболку-поло та сині джинси, а його дружина — у білу блузу та штани в рожево-червону клітинку.

Через деякий час після того, як Віллісу поставили діагноз "афазія", Емма зізналася, що зазнає дуже великого горя через те, що спостерігає за згасанням коханої людини та не може їй допомогти. Вона також підкреслила, наскільки важливо в такі моменти приділяти час собі та своєму здоров'ю заради того, щоб мати сили на подальшу боротьбу.

Друг Брюса, 75-річний Сильвестр Сталлоне в одному з недавніх інтерв'ю говорив, що "Брюс переживає дуже, дуже важкі часи. Він став свого роду некомунікабельним. Це вбиває мене. Це так сумно".

Ще в березні, коли став відомий діагноз Вілліса, Сталлоне поділився фотомонтажем зі своїм колишнім партнером із Голівуду з підписом: "Ми пройшли довгий шлях, молячись за краще для тебе і твою чудову сім'ю…"

Нагадаємо, Брюс Вілліс першим серед голівудських акторів продав права на створення свого "цифрового двійника" для зйомок. Він дозволив використати його зовнішність американської компанії Deepcake, що спеціалізується на створенні "цифрових двійників" за технологією Deepfake — це метод синтезу зображень на основі штучного інтелекту, який замінює одні елементи відео на інші. Дуже часто його використовують, щоб підставити обличчя відомої людини на кадри, в яких вона ніколи не знімалася.