Актер встретился с другом и прогулялся с ним по улицам города.

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67-летний американский актер Брюс Уиллис, завершивший творческую карьеру после того, как ему поставили диагноз "афазия", редко появляется на публике, поэтому каждый его выход, будь то прогулка с друзьями или семейный шопинг, привлекает к себе внимание. Поклонники стремятся понять, как себя чувствует их кумир, и как сильно он изменился. Поэтому неудивительно, что его появление на улицах Санта-Моники не осталось незамеченным, пишет Daily Mail.

На прогулку он надел розовую футболку-поло, синие джинсы и кроссовки Nike, а также накинул черную жилетку. Образ завершали черная бейсболка и наручные часы.

Брюс выглядел расслабленным и неспешно шел по улице с товарищем, о чем-то беседуя с ним.

В конце марта этого года Уиллис заявил о завершении актерской карьеры. Позже семья Брюса сообщила о его диагнозе и сплотилась вокруг него, чтобы "помочь Брюсу справиться с тем, что должно произойти".

Сейчас Уиллис женат на 44-летней Эмме Хеминг, инструкторе по фитнесу. Пара, сочетавшаяся браком в 2009 году, воспитывает двух дочерей – 10-летнюю Мэйбл и 8-летнюю Эвелин.

От брака с Деми Мур у Брюса есть три взрослых дочери – 34-летняя Румер, 31-летняя Скаут и 28-летняя Талула. Бывшая и нынешняя жены актера очень дружны, и семьи часто проводят время вместе, а во время локдауна и вовсе жили в одном доме.

Напомним, жена Уиллиса рассказала, как на нее повлияла болезнь супруга.