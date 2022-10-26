Актор зустрівся з другом і прогулявся з ним вулицями міста.

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67-річний американський актор Брюс Вілліс, який завершив творчу кар'єру після того, як йому поставили діагноз "афазія", рідко з'являється на публіці, тому кожен його вихід, чи то прогулянка з друзями, чи сімейний шопінг, привертає до себе увагу. Шанувальники прагнуть зрозуміти, як почувається їхній кумир і як сильно він змінився. Тому не дивно, що його поява на вулицях Санта-Моніки не залишилася непоміченою, пише Daily Mail.

На прогулянку він одягнув рожеву футболку-поло, сині джинси та кросівки Nike, а також накинув чорну жилетку. Образ завершували чорна бейсболка та наручний годинник.

Брюс виглядав розслабленим і неквапливо йшов вулицею з товаришем, про щось розмовляючи з ним.

Наприкінці березня цього року Вілліс заявив про завершення акторської кар'єри. Пізніше сім'я Брюса повідомила про його діагноз і згуртувалася навколо нього, щоб "допомогти Брюсу впоратися з тим, що має статися".

Зараз Вілліс одружений з 44-річною Еммою Гемінг, інструкторкою з фітнесу. Пара, яка одружилася у 2009 році, виховує двох дочок — 10-річну Мейбл і 8-річну Евелін.

Від шлюбу з Демі Мур у Брюса є три дорослі дочки – 34-річна Румер, 31-річна Скаут та 28-річна Талула. Колишня і нинішня дружини актора дуже дружні, і сім'ї часто проводять час разом, а під час локдауну й зовсім мешкали в одному будинку.

Нагадаємо, дружина Вілліса розповіла, як на неї вплинула хвороба чоловіка.