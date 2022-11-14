Брюс Вілліс з дружиною зворушливо привітали з 60-річчям Демі Мур (фото)
Свого часу американський актор та іменинниця перебували у шлюбі близько 13 років.
44-річна британська акторка та фотомодель Емма Гемінг креативно привітала колишню свого чоловіка Демі Мур. В Instagram-сторіс дружина Брюса Вілліса поділилася зверненням до акторки.
Зірка екранів опублікувала фото з хворим чоловіком, на яких вони тримають у руках мемуари його ексдружини.
"З днем народження. Ми любимо тебе такою, яка ти є як зовні, так і всередині", — зазначила Емма Гемінг.
67-річний Брюс Вілліс наразі одружений з 44-річною акторкою та інструкторкою з фітнесу. Вони уклали шлюб у 2009 та виховують двох дочок — 10-річну Мейбл і 8-річну Евелін.
До цього культовий актор та "міцний горішок" був одружений з Демі Мур, якій напередодні виповнилося 60 років. Зіркова пара була у шлюбі близько 13 років, проте у 2000 союз розпався. Втім, знаменитості підтримують тісні стосунки, адже вони виховують трьох спільних доньок — Румер, Талулу та Скаут.
Як повідомлялося, зірковий шлюб розпався через невірність двох зірок, проте це не заважає їм протягом стількох років бути близькими друзями. Навіть карантин 2020 вони провели разом.
Нагадаємо, Брюса Вілліса помітили у Санта-Моніці.
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