Брюс Вілліс з дружиною зворушливо привітали з 60-річчям Демі Мур (фото)

Свого часу американський актор та іменинниця перебували у шлюбі близько 13 років.

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44-річна британська акторка та фотомодель Емма Гемінг креативно привітала колишню свого чоловіка Демі Мур. В Instagram-сторіс дружина Брюса Вілліса поділилася зверненням до акторки.

Зірка екранів опублікувала фото з хворим чоловіком, на яких вони тримають у руках мемуари його ексдружини.

"З днем народження. Ми любимо тебе такою, яка ти є як зовні, так і всередині", — зазначила Емма Гемінг.

[ + – ] Емма Гемінг та Брюс Вілліс

67-річний Брюс Вілліс наразі одружений з 44-річною акторкою та інструкторкою з фітнесу. Вони уклали шлюб у 2009 та виховують двох дочок — 10-річну Мейбл і 8-річну Евелін.

До цього культовий актор та "міцний горішок" був одружений з Демі Мур, якій напередодні виповнилося 60 років. Зіркова пара була у шлюбі близько 13 років, проте у 2000 союз розпався. Втім, знаменитості підтримують тісні стосунки, адже вони виховують трьох спільних доньок — Румер, Талулу та Скаут.

[ + – ] Брюс Вілліс та Демі Мур Фото: Getty Images

Як повідомлялося, зірковий шлюб розпався через невірність двох зірок, проте це не заважає їм протягом стількох років бути близькими друзями. Навіть карантин 2020 вони провели разом.

[ + – ] Брюс Вілліс та Емма Гемінг

Нагадаємо, Брюса Вілліса помітили у Санта-Моніці.

Також Фокус писав про нове фото хворого Брюса Вілліса, яким поділилася його донька.