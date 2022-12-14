"Ми — сім'я!" Демі Мур показала хворого Брюса Вілліса (фото)
Раніше з'явилася інформація про погіршення стану здоров'я актора.
60-річна американська акторка та модель Демі Мур поділилася у своєму Instagram фото з хворим Брюсом Віллісом та його родиною.
Зірка екрану приєдналася до колишнього чоловіка та його нової дружини Емми Гемінг, аби розпочати підготовку до різдвяних свят.
"Ми — сім'я! Вбираємося у святковий настрій", — зазначила Демі Мур.
На фото зіркова родина позувала на фоні новорічної ялинки, а також за вечерею за столом. На фото Брюс Вілліс виглядав щасливим та усміхненим.
Тим часом Емма Гемінг написала в коментарях "Який чудовий вечір".
У шлюбі з Демі Мур у хворого на афазію актора народилося троє доньок — Румер, Скаут і Таллула. А від союзу з Еммою Гемінг Вілліс виховує двох дівчат — Мейбл і Евелін. Вони часто проводять час з колишньою дружиною актора та гарно ладнають між собою.
67-річний Брюс Вілліс хворіє на афазію, через що має серйозні проблеми з пам'яттю, вимовою та рухами. Через це "міцний горішок" оголосив про завершення своєї акторської кар'єри.
Нагадаємо, Брюс Вілліс з дружиною зворушливо привітали Демі Мур з ювілеєм.
Також Фокус писав про різке погіршення стану здоров'я Брюса Вілліса.