"Ми — сім'я!" Демі Мур показала хворого Брюса Вілліса (фото)

Раніше з'явилася інформація про погіршення стану здоров'я актора.

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60-річна американська акторка та модель Демі Мур поділилася у своєму Instagram фото з хворим Брюсом Віллісом та його родиною.

Зірка екрану приєдналася до колишнього чоловіка та його нової дружини Емми Гемінг, аби розпочати підготовку до різдвяних свят.

"Ми — сім'я! Вбираємося у святковий настрій", — зазначила Демі Мур.

На фото зіркова родина позувала на фоні новорічної ялинки, а також за вечерею за столом. На фото Брюс Вілліс виглядав щасливим та усміхненим.

Тим часом Емма Гемінг написала в коментарях "Який чудовий вечір".

[ + – ] Демі Мур з родиною Брюса Вілліса

У шлюбі з Демі Мур у хворого на афазію актора народилося троє доньок — Румер, Скаут і Таллула. А від союзу з Еммою Гемінг Вілліс виховує двох дівчат — Мейбл і Евелін. Вони часто проводять час з колишньою дружиною актора та гарно ладнають між собою.

67-річний Брюс Вілліс хворіє на афазію, через що має серйозні проблеми з пам'яттю, вимовою та рухами. Через це "міцний горішок" оголосив про завершення своєї акторської кар'єри.

Нагадаємо, Брюс Вілліс з дружиною зворушливо привітали Демі Мур з ювілеєм.

Також Фокус писав про різке погіршення стану здоров'я Брюса Вілліса.