Старша дочка хворого Брюса Вілліса оголосила про вагітність та показала перші фото

Для Румер Вілліс ця дитина стане першою.

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34-річна Румер Вілліс, старша донька акторів Брюса Вілліса та Демі Мур, повідомила про те, що разом із бойфрендом, співаком Річардом Дереком Томасом, чекає появи на світ своєї першої дитини. Вона опублікувала в Instagram знімки, на яких позує з великим животом, а її коханий цілує й обіймає його.

Пізніше ці фотографії виклала у себе на сторінці і майбутня бабуся Демі Мур.

"Вступаю в еру моєї гарячої божевільної бабусі", — підписала вона пост. У коментарі Румер відповіла матері: "Люблю тебе".

Серед тих, хто відреагував на посаду Демі Мур, були Гвінет Пелтроу, колишня дружина Арнольда Шварценеггера Марія Шрайвер та інші. Вони наголосили, що бути бабусею — це дуже добре.

Про прийдешнє поповнення в сім'ї Румер оголосила лише через кілька днів після того, як провела з батьками час, поділившись рідкісною сімейною фотографією. На ній можна побачити не лише Демі та Брюса, а й дружину Вілліса Емму Гемінг, а також їхніх дітей.

Як пишуть ЗМІ, стан актора, який страждає на афазію, продовжує погіршуватися. У нього посилилися проблеми з пам'яттю, він часто не впізнає навіть найближчих і зазнає труднощів із промовою.

Хворобу в актора діагностували взимку. Тоді ж його сім'я зробила заяву, в якій розповіла про проблеми зі здоров'ям. Знаючи, що захворювання прогресує, Вілліс розпродав більшу частину своєї розкішної нерухомості та завершив кар'єру в кіно.

Зараз він проводить час із сім'єю і дуже рідко з'являється десь поза своїм домом. Найчастіше це прогулянки із друзями.