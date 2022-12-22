Демі Мур показала фото з вагітною дочкою

Дитина Румер Вілліс стане першим онуком Демі Мур і Брюса Вілліса.

Related video

60-річна Демі Мур опублікувала знімок із вагітною донькою Румер, яка проходила процедуру УЗД. Про це пише Daily Mail.

На фото майбутня бабуся позувала не лише разом із Румер, а й із іншими своїми доньками від Брюса Вілліса — Талулою та Скаут.

[ + – ] Демі Мур із доньками Фото: demimoore/instagram

"Я вступаю в еру гарячої божевільні бабусі ... Привітайся з маленькою грудочкою!" — підписала знімок Демі Мур.

"Для мене велика честь бути свідком твого шляху до материнства, і мені не терпиться привітати цю дитину в цьому світі!" — додала акторка.

34-річна Румер чекає на первістка від свого бойфренда Дерека Річарда Томаса. Вона поділилася кількома зворушливими знімками, на яких фронтмен гурту Vista Kicks кладе голову їй на живіт, прислухаючись до рухів малюка.

[ + – ] Румер Вілліс із бойфрендом

Дружина батька Румер Брюса Вілліса Емма Гемінг також поділилася приємним постом, написавши: "Новини про дітей — це радісні новини! Вітаємо, ми в захваті".

Це буде перший онук Демі та Брюса.

Нагадаємо, Демі Мур і Брюс Вілліс були одружені з 1987 по 2000 роки. У 1991 році Демі Мур зробила революцію у світі глянцю, коли позувала вагітною та повністю оголеною для обкладинки журналу Vanity Fair.

Хоч Вілліс і Мур розлучилися та завели нові стосунки, вони продовжують дружити й підтримувати одне одного. Зараз, коли зірка "Міцного горішка" страждає від афазії і його стан погіршується, Демі Мур намагається проводити з колишнім чоловіком більше часу.