Актриса Ким Бейсингер поразила поклонников лицом после пластических операций
Актриса редко появляется на публике, но сделала исключение ради baby-shower своей дочери Айрленд.
Американская актриса Ким Бейсингер решила кое-что изменить в своей внешности с помощью пластических хирургов. 69-летняя актриса не посещает модные вечеринки и редко выходит в свет, так что ее обновленная внешность стала сюрпризом для поклонников. Об этом пишет NYpost.
На днях звезда фильма "Девять с половиной недель" посетила baby-shower своей единственной дочери Айрленд. Отца девушки, Алека Болдуина и его новой жены на вечеринке не было. Актер сейчас переживает не лучшие времена после трагедии на съемочной площадке фильма "Раст", или "Ржавчина", где погибла оператор Галина Хатчинс.
Айрленд устроила вечеринку по случаю беременности в стриптиз-клубе, и когда гости уже уходили, ее мать попала в объективы папарации вместе со своим бойфрендом, парикмахером Митчем Стоуном, с которым она живет вместе с 2014 года, познакомившись на съемочной площадке.
Обладательница "Оскара" была в темно-синем костюме, элегантной черной блузке и черных туфлях. А контуры ее лица очень изменились. Девушка Бонда и Бэтмена, а также секс-символ 1990-х стала практически неузнаваемой.
Ее поклонники предположили, что она подтянула скулы.
"Она должна была просто состариться естественно. Я думаю, она была бы все еще красивой, просто стала бы старше", — написали ее фанаты, а кто-то предположил, что теперь она стала похожа на Мики Рурка, с которым снималась в фильме "Девять с половиной недель". Актер слишком увлекся пластическими операциями и теперь не похож на себя.
Последний фильм с участием Ким Бейсингер выходил на экраны в 2018 году. Это был эротический фильм "Пятьдесят оттенков свободы".
Напомним, Айрленд Болдуин сообщила, что ждет первенца от своего бойфренда музыканта Андре Аллена Аньоса, выступающего под псевдонимом RAC.