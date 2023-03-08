Актриса Ким Бейсингер поразила поклонников лицом после пластических операций

Актриса редко появляется на публике, но сделала исключение ради baby-shower своей дочери Айрленд.

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Американская актриса Ким Бейсингер решила кое-что изменить в своей внешности с помощью пластических хирургов. 69-летняя актриса не посещает модные вечеринки и редко выходит в свет, так что ее обновленная внешность стала сюрпризом для поклонников. Об этом пишет NYpost.

На днях звезда фильма "Девять с половиной недель" посетила baby-shower своей единственной дочери Айрленд. Отца девушки, Алека Болдуина и его новой жены на вечеринке не было. Актер сейчас переживает не лучшие времена после трагедии на съемочной площадке фильма "Раст", или "Ржавчина", где погибла оператор Галина Хатчинс.

[ + – ] Ким Бейсингер изменилась до неузнаваемости

Айрленд устроила вечеринку по случаю беременности в стриптиз-клубе, и когда гости уже уходили, ее мать попала в объективы папарации вместе со своим бойфрендом, парикмахером Митчем Стоуном, с которым она живет вместе с 2014 года, познакомившись на съемочной площадке.

Обладательница "Оскара" была в темно-синем костюме, элегантной черной блузке и черных туфлях. А контуры ее лица очень изменились. Девушка Бонда и Бэтмена, а также секс-символ 1990-х стала практически неузнаваемой.

[ + – ] Айрленд Болдуин устроила вечеринку в стриптиз-клубе

Ее поклонники предположили, что она подтянула скулы.

"Она должна была просто состариться естественно. Я думаю, она была бы все еще красивой, просто стала бы старше", — написали ее фанаты, а кто-то предположил, что теперь она стала похожа на Мики Рурка, с которым снималась в фильме "Девять с половиной недель". Актер слишком увлекся пластическими операциями и теперь не похож на себя.

Последний фильм с участием Ким Бейсингер выходил на экраны в 2018 году. Это был эротический фильм "Пятьдесят оттенков свободы".

[ + – ] Ким Бейсингер и Алек Болдуин Фото: Getty Images

Напомним, Айрленд Болдуин сообщила, что ждет первенца от своего бойфренда музыканта Андре Аллена Аньоса, выступающего под псевдонимом RAC.