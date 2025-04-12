Рами Малек убивает интеллектом и немного – руками: рецензия на фильм "Аматор"

В Украине стартовал показ одного из самых ожидаемых фильмов весны – шпионского триллера "Аматор". Главную роль в картине исполнил Рами Малек ("Богемская рапсодия"), а создал ленту британский телевизионный режиссер, автор "Медленных лошадей" и "Черного зеркала" Джеймс Хоуз.

Related video

Фокус посмотрел картину одним из первых и рассказывает, каким получился двухчасовой триллер от автора длинных историй.

О чем фильм "Аматор" 2025 с Рами Малеком

Перед нами – киноадаптация шпионского романа Роберта Литтелла 1981 года, созданного в разгар Холодной войны.

Аналитик-криптограф ЦРУ Чарли Хеллер (Рами Малек) переживает трагическое событие – потерю жены Сары (Рэйчел Броснахэн) в результате террористического акта в лондонском отеле. Примерно в то же время Чарли получает разведданные от анонимного информатора, разоблачающие масштабные интриги и спецоперации верхушки ЦРУ.

Трейлер фильма "Аматор" 2025

Понимая, что разыскивать убийц его жены коллеги из управления не собираются, ссылаясь на "интересы государства" и "необходимость ждать", герой Малека решает пуститься в "крестовый поход" самостоятельно, предварительно припугнув руководство передачей компрометирующей информации в СМИ. Чарли требует у боссов ЦРУ поднатаскать его для работы в полях.

"Я хочу убить их сам," — говорит герой Малека главе подразделения ЦРУ.

Чарли получает в помощь авторитетного немногословного инструктора – полковника Хендерсона (Лоуренс Фишборн), благодаря которому скоро выясняется, что стрелок из Чарльза так себе, и главный талант новоявленного мстителя – все-таки аналитические способности.

К этому времени боссы ЦРУ устают подыгрывать вышедшему из-под контроля сотруднику и приказывают полковнику Хендерсену устранить Хеллера. Но Чарльз сбегает, поставив верхушку ЦРУ и зрителей перед фактом того, что отныне история будет развиваться по его собственному сценарию.

Начинаются сумасшедшие гонки главного героя. Он перебежками "мелькает" в разных городах и странах – от Парижа до приморского захолустья в России, убирая одного за другим членов банды. А сам Чарльз обретает жизненные силы в праведной мести за свою любимую жену.

В ходе сюжета становится ясно, что Хеллер, как и его руководство из разведки, не склонен считаться с сопутствующим ущербом в достижении целей. Для всех сторон действа важны лишь мотивы: от интересов государства – до закрытия личных гештальтов.

Слишком мало времени для достойной мести

Перед нами – умеренный шпионский триллер-боевик с сильным актером в главной роли и режиссером, привыкшим снимать длинные телевизионные истории, а не картины хронометражем два часа. Оказалось, что к сжатым срокам на экране режиссер оказался не готов. Это читается в завышенной динамике событий, слишком быстро меняющихся событиях, не раскрывающих глубину сюжета в целом и каждого отдельного эпизода.

Мы словно носимся вместе с Чарльзом Хеллером в попытке все успеть до того, как по экрану поплывут финальные титры.

Режиссера то и дело заносит в "Медленных лошадей" (сказывается недавно мощно отработанная тема шпионского сериала): то интригующий диалог между главой подразделения ЦРУ и новой начальницей нам покажут, то сидящих, повернувшись спиной, в баре "внезапных" агентов.

Рами Малек в роли агента ЦРУ Чарли Хеллера Фото: Кадр из фильма

Правда, затравка на объемные и многообещающие сцены ни разу не оправдалась и всякий раз повисала в воздухе ощущением чего-то недоработанного.

Джеймс Хоуз – талантливый телевизионный режиссер, создавший мощные проекты, но все они объединены важным аспектом, а именно сериальным форматом, когда заданная глубина эпизода имеет время на постепенную и последовательную реализацию и раскручивание.

Однако формат большого экрана выдвигает другие требования к создателям проектов, и чувствуется, что Хоуз вовремя этого не уловил. В итоге на этапе монтажа пришлось нещадно "резать" фильм, чтобы поместиться в хронометраж. Похоже, в этом кроется причина того, что картина производит впечатление слегка поверхностного повествования. В общем, задача объять необъятное была выполнена, но не наполнена должным образом.

Впрочем, фильм в целом заслуживает внимания. Во-первых, зрители успели соскучиться по масштабным проектам в жанре шпионского триллера, а "Аматор" целиком и полностью попадает в эту жанровую нишу. Во-вторых, игра Рами Малека отличается глубиной и последовательностью, несмотря на общую завышенную динамику картины. В-третьих, не так часто в последние годы встречаются фильмы с таким количеством сцен на натуре.

Ранее Фокус писал рецензию на фильм "Майнкрафт".