Вагітна дочка Алека Болдвіна вперше показала свою фігуру топлес (фото)

На початку січня донька Алека Болдвіна та Кім Бейсінгер повідомила про свою першу вагітність, опублікувавши фото УЗД.

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Незабаром після новин про вагітність Айрленд Болдвін опублікувала допис, у якому розповіла про те, що вона не була до кінця готова до свого нового положення. Дівчина вирішила поділитися своїми психологічними проблемами, щоб підтримати інших жінок, які проходять через це в період вагітності.

У своєму Instagram-акаунті дочка Алека Болдвіна опублікувала серію фото, зроблених перед дзеркалом. На одному з них вона позує тільки в джинсах, які розстебнула, аби показати свій живіт, що округлився, а груди вона прикрила руками.

У сторіз акторка розповіла, що люди систематично скаржаться на цей знімок і що Instagram його навіть один раз уже вилучив із попередженням про порушення правил платформи.

[ + – ] Айрленд Болдвін Фото: Instagram @irelandirelandireland

Шанувальники Айрленд Болдвін дійшли висновку, що люди просто їй заздрять, обурившись, як взагалі можна скаржитися на вагітну дівчину, враховуючи, скільки користувачів мережі публікують розпусні фото.

"Вони точно заздрять", "Люди — хейтери", "Прекрасне жіноче тіло, яке дає життя. На що скаржитися?"

Нагадаємо, на початку січня 2023 року старша дочка Алека Болдвіна оголосила, що чекає на дитину від свого бойфренда, музиканта Андре Аллена Аньоса, який виступає під псевдонімом RAC. Тоді дівчина опублікувала в Instagram знімок УЗД і підписала фото привітаннями своїм підписникам із Новим роком 2023.

[ + – ] Знімок УЗД, опублікований Айрленд у соцмережах Фото: Instagram rac

Айрленд Болдвін — єдина дитина Кім Бейсінгер та Алека Болдвіна. Пара була одружена з 1995 по 2002 роки.

Із Хіларі Болдвін знаменитий актор одружився у 2012 році. У них семеро дітей: доньки Кармен та Марія Люсія, сини Рафаель, Леонардо, Ромео та Едуардо. А у вересні 2022 року у них народилася дочка Іларія.