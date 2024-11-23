Победителя челленджа на быстрое поедание пищи возненавидели посетители паба: почему так произошло

По словам журналистов, "завистливые" посетители пообещали больше никогда не посещать паб после того, как мускулистый мужчина "уничтожил" пир на 7 000 калорий за 17 минут.

Джей Джей Абиола из Лестера в Великобритании смог справиться с "Mega Breakfast Challenge" без рубашки, съев 5-фунтовый жирный пир всего за 16 минут 58 секунды. Но разъяренные посетители местного паба возмутились тем, что мужчина ел блюда топлес. Об этом пишет Daily Star.

25-летний парень съел шесть кусков бекона, полдюжины черных пудингов, столько же сосисок и яичницы, фасоль, пару тостов, два кусочка поджаренного хлеба, горсть картофельных оладий, грибов и помидоров.

Однако паб, где происходило соревнование, натолкнулся на критику. Некоторые заметили, что Абиола должен был бы потратить свой выигрыш в 50 фунтов на новую одежду.

"Если бы я зашел и увидел, что он ест без верхней одежды, я бы сразу же вышел", — заявил один из посетителей.

В то же время сам парень не сильно переживает из-за негативных отзывов.

"Мне понравилось, я люблю завтраки. В Cattleman's очень вкусно готовят. Я был очень уверен в себе и сделал это за впечатляющее время, я мог бы сделать это быстрее... О том, что я ел топлесс, говорили довольно много. Люди не ожидают увидеть человека, который ест, особенно топлес, в такой манере, как я это делаю", — рассказал Джей Джей.

По его словам, таким образом он пытался показать, что можно есть то, от чего ты получаешь удовольствие и при этом хорошо выглядеть.

Джей Джей Абиола Фото: Kennedy News & Media

"Идея о том, что вы можете есть все, что хотите, и при этом выглядеть хорошо и здорово, — это все о балансе. Возможно, это зависть в комментариях, но вы все равно ее получите", — сказал Джей Джей.

В тот день парень в целом прошел три пищевых челленджа, однако все же признался, что в будущем, возможно, начнет носить жилеты, чтобы уважать других посетителей ресторана.

"Некоторые люди просто не ценят другого человека топлес, когда он пытается поесть. Мне повезло, потому что Cattleman "изолировал" меня. Ты фактически не находишься с другими людьми в ресторане. Я планирую вернуться в Cattlemans и чувствую, что, пожалуй, надену жилет", — подчеркнул Джей Джей.

Владелец ресторана объяснил, что конкурс проводят в отдельной комнате, где нет посторонних посетителей и к которой нет публичного доступа.

Однако некоторых особо агрессивных людей это объяснение также не удовлетворило.

"Я бы просто ушел. Это бы меня оттолкнуло", — отметил один из посетителей. Еще один просто попросил Джей Джея: "Оденься!"

В то же время пользователи в соцсетях похвалили усилия Джей-Джея.

"Я бы зашел и занял место в первом ряду", — написал один из них.

Другой прокомментировал: "Думаю, я бы сделал то же самое, если бы выглядел так же".

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