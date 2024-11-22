После угроз Путина о ядерном ударе: мужчина приобрел бункер за бешеные деньги (фото, видео)

После многих лет пребывания в заброшенном состоянии, в бункере провели реставрацию и выставили на продажу. Покупатель пожелал остаться анонимным.

21 ноября неизвестный мужчина приобрел благодаря торгам на аукционе отреставрированный ядерный бункер 1950-х годов. Он обошелся владельцу в почти 30 тыс. фунтов (почти 1,56 млн грн), пишет британский таблоид Mirror.

Журналисты пишут, что этот бункер расположен в графстве Южный Йоркшир. Сам объект когда-то принадлежал Королевскому корпусу наблюдения (ROC) и был построен в 1950-х в начале Холодной войны. Объект является одним из более известных 1500 постов мониторинга, построенных для защиты добровольцев для замера взрывных волн и радиоактивных осадков в случае ядерной атаки.

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Однако после завершения Холодной войны этот объект был заброшенным, который достался одному владельцу за символическую сумму. Сначала предыдущий хозяин планировал продать заброшенный бункер за несколько тысяч фунтов. Однако потом там провели реставрацию, и цена за него выросла в диапазоне торгов от 15 до 20 тыс. фунтов. Победитель поставил 29 тыс. фунтов, и выиграл этот аукцион.

СМИ пишут, что вместимость такого помещения позволяет хранить запасы еды и воды на 14 дней, а также есть линии электроснабжения и радиосвязи. Сам объект расположен на глубине 4,5 м под землей, к которому придется спускаться по неудобной лестнице вниз. Сейчас в нем нет таких удобств, как Wi-Fi, водопровод или туалет, однако возможность расширить или увеличить возможности в бункере присутствуют.

Системы питания и радио в бункере (фото: SDL Property Auctions)

Представитель аукционного дома SDL Property Auctions Эндрю Паркер отметил, что печально известный бункер "будет стоить гораздо больше, если он вам когда-то понадобится". Он признается, что перед началом торгов сказал, что советует всем покупателя "составить список тех, с кем вы хотите проводить время, если вы собираетесь этим воспользоваться".

"Бункеры, кажется, становятся все более популярными", — отмечает г-н Паркер.

По его слова, уже четыре подобных объекта были проданы на аукционах SDL Property Auctions. Мужчина надеется, что участники торгов "никогда не смогут использовать его по целевому назначению, кроме как просто провести время для досуга".

На вопрос журналистов, есть ли какие-то сведения о победителе последнего аукциона, то господин Паркер отказался комментировать эту информацию. Он ответил, что политика его компании запрещает разглашать любые данные победителей. Кроме того, именно покупатель обратился к SDL Property Auctions с пожеланием "остаться анонимным".

Сами журналисты иронично написали, что покупка очередного бункера совпала с последним заявлениями лидера Владимира Путина о вероятном ядерном ударе по западным странам, в частности по Великобритании.

Ранее СМИ сообщали, что 37-летний отец троих детей Джон Грейвс приобрел похожий бункер. Он признался, что купил этот объект и пытался вернуть его в аутентичное состояние, каким тот был в начале 1960-хх.

Напомним, Фокус писал о том, как выглядит роскошный ядерный бункер на 15 этажей под землю. В бункере, переоборудованном из ракетной шахты, предлагают 12 квартир. Цены на них варьируются от 1,5 до 4,5 млн долларов США.

Также мы рассказывали о таинственном бункере под люком в саду. Мужчина работает над амбициозным делом — проложил 40-футовый тоннель, который соединяет сеть бункеров с его домом.