Після погроз Путіна про ядерний удар: чоловік придбав бункер за шалені кошти (фото, відео)

Після багатьох років перебування в занедбаному стані, в бункері провели реставрацію і виставили на продаж. Покупець побажав залишитися анонімним.

21 листопада невідомий чоловік придбав завдяки торгам на аукціону відреставрований ядерний бункер 1950-х років. Він обійшовся власнику в майже 30 тис. фунтів (майже 1,56 млн грн), пише британський таблоїд Mirror.

Журналісти пишуть, що цей бункер розташований в графстві Південний Йоркшир. Сам об'єкт колись належав Королівському корпусу спостереження (ROC) та був збудований у 1950-х на початку Холодної війни. Об'єкт є одним із понад відомих 1500 постів моніторингу, побудованих для захисту добровольців для замірювання вибухових хвиль та радіоактивні опади у разі ядерної атаки.

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Однак після завершення Холодної війни цей об'єкт був занедбаним, який дістався одному власнику за символічну суму. Спочатку попередній хазяїн планував продати занедбаний бункер за кілька тисяч фунтів. Однак потім там провели реставрацію, і ціна за нього виросла у діапазоні торгів від 15 до 20 тис. фунтів. Переможець поставив 29 тис. фунтів, і виграв цей аукціон.

ЗМІ пишуть, що місткість такого приміщення дозволяє зберігати запаси їжі та води на 14 днів, а також є лінії електропостачання і радіозв'язку. Сам об'єкт розташований на глибині 4,5 м під землею, до якого доведеться спускатися незручною драбиною вниз. Наразі в ньому немає таких зручностей, як Wi-Fi, водопровід чи туалет, однак можливість розширити чи збільшити можливості у бункері присутні.

Системи живлення та радіо у бункері (фото: SDL Property Auctions)

Представник аукційного дому SDL Property Auctions Ендрю Паркер відзначив, що сумнозвісний бункер "вартуватиме набагато більше, якщо він вам колись знадобиться". Він зізнається, що перед початком торгів сказав, що радить всім покупця "скла список тих, з ким ви хочете проводити час, якщо ви збираєтеся цим скористатися".

"Бункери, здається, стають все більш популярними", — відзначає пан Паркер.

За його слова, вже чотири подібних об'єкти були продані на аукціонах SDL Property Auctions. Чоловік сподівається, що учасники торгів "ніколи не зможуть використовувати його за цільовим призначенням, окрім як просто провести час для дозвілля".

На запитання журналістів, чи є якісь відомості про переможця останнього аукціону, то пан Паркер відмовився коментувати цю інформацію. Він відповів, що політика його компанії забороняє розголошувати будь-які дані переможців. Крім того, саме покупець звернувся до SDL Property Auctions з побажанням "залишитися анонімним".

Самі журналісти іронічно написали, що купівля чергового бункера співпала з останнім заявами лідера Володимира Путіна про ймовірний ядерний удар по західних країнах, зокрема по Великій Британії.

Раніше ЗМІ повідомляли, що 37-річний батько трьох дітей Джон Грейвс придбав схожий бункер. Він зізнався, що купив цей об'єкт і намагався повернути його до автентичного стану, яким той був на початку 1960-хх.

Нагадаємо, Фокус писав про те, який вигляд має розкішний ядерний бункер на 15 поверхів під землю. У бункері, переобладнаному з ракетної шахти, пропонують 12 квартир. Ціни на них варіюються від 1,5 до 4,5 млн доларів США.

Також ми розповідали про таємничий бункер під люком у саду. Чоловік працює над амбітною справою — проклав 40-футовий тунель, який з’єднує мережу бункерів із його будинком.