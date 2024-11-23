Переможця челенджа на швидке поїдання їжі зненавиділи відвідувачі пабу: чому так сталось

За словами журналістів, "заздрісні" відвідувачі пообіцяли більше ніколи не відвідувати паб після того, як м'язистий чоловік "знищив" бенкет на 7 000 калорій за 17 хвилин.

Джей Джей Абіола з Лестера у Великій Британії зміг впоратися з "Mega Breakfast Challenge" без сорочки, з'ївши 5-фунтовий жирний бенкет всього за 16 хвилин 58 секунди. Але розлючені відвідувачі місцевого пабу обурились тим, що чоловік їв страви топлес. Про це пише Daily Star.

25-річний хлопець з'їв шість шматків бекону, півдюжини чорних пудингів, стільки ж сосисок і яєчні, квасолю, пару тостів, два шматочки підсмаженого хліба, жменю картопляних оладок, грибів і помідорів.

Проте паб, де відбувалось змагання, наштовхнувся на критику. Дехто зауважив, що Абіола мав би витратити свій виграш у 50 фунтів на новий одяг.

"Якби я зайшов і побачив, що він їсть без верхнього одягу, я б одразу ж вийшов", — заявив один з відвідувачів.

Водночас сам хлопець не сильно переймається негативними відгуками.

"Мені сподобалося, я люблю сніданки. У Cattleman's дуже смачно готують. Я був дуже впевнений у собі і зробив це за вражаючий час, я міг би зробити це швидше… Про те, що я їв топлес, говорили досить багато. Люди не очікують побачити людину, яка їсть, особливо топлес, у такій манері, як я це роблю", — розповів Джей Джей.

За його словами, таким чином він намагався показати, що можна їсти те, від чого ти отримуєш задоволення і водночас мати гарний вигляд.

Джей Джей Абіола Фото: Kennedy News & Media

"Ідея про те, що ви можете їсти все, що хочете, і при цьому виглядати добре і здорово, — це все про баланс. Можливо, це заздрість у коментарях, але ви все одно її отримаєте", — сказав Джей Джей.

У той день хлопець загалом пройшов три харчові челенджі, проте все ж таки зізнався, що в майбутньому, можливо, почне носити жилети, щоб поважати інших відвідувачів ресторану.

"Деякі люди просто не цінують іншу людину топлес, коли вона намагається поїсти. Мені пощастило, бо Cattleman "ізолював" мене. Ти фактично не знаходишся з іншими людьми в ресторані. Я планую повернутися до Cattlemans і відчуваю, що, мабуть, одягну жилет", — підкреслив Джей Джей.

Власник ресторану пояснив, що конкурс проводять в окреміій кімнаті, де немає сторонніх відвідувачів та до якої немає публічного доступу.

Проте деяких особливо агресивних людей це пояснення також не задовольнило.

"Я б просто пішов. Це б мене відштовхнуло", — зазначив один з відвідувачів. Ще один просто попросив Джей Джея: "Одягнися!"

Водночас користувачі у соцмережах похвалили зусилля Джей-Джея.

"Я б зайшов і зайняв місце в першому ряду", — написав один з них.

Інший прокоментував: "Думаю, я б зробив те ж саме, якби виглядав так само".

Нагадаємо, у Великій Британії сім'я виграла розкішний сучасний особняк у лотерею.

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