Алек Болдвін пригрозив двійнику Трампа розправою (відео)

Актор не зрозумів гумору і ледь не вдарив коміка, який вирішив йому нагадати про вбиту ним українку.

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66-річний американський актор Алек Болдвін, відомий своєю нелюбов'ю до нинішнього президента США Дональда Трампа, накинувся на коміка Джейсона Скупа, який вдавав із себе політика. Відео моменту стало вірусним і облетіло соцмережі.

Річ у тім, що чоловік вирішив нагадати акторові про вбивство оператора з України Галини Гатчінс під час зйомок фільму "Іржа".

Скуп, який одягнув костюм і світлу перуку для зустрічі, був помічений наближається до Болдвіна, коли той діставав речі з машини біля свого будинку в Нью-Йорку.

"Алеку, це твій улюблений президент. Алеку, я пропоную тобі повне прощення, тому що я хочу бути друзями. Я дам тобі повне прощення за вбивство цієї жінки, якщо ти поцілуєш каблучку, поцілуєш каблучку, поцілуєш каблучку, Алек. Давай, подивися на Алека Болдвіна, він зобразив мене, це було не надто спекотно, не надто спекотно... Подивися на цю валізу. Алеку, якщо ти не хочеш цього прощення за холоднокровне вбивство цієї жінки, можеш називати це першим ступенем", – говорив він, йдучи за Болдвіном.

Потім Скуп зобразив Гатчінс, сказавши зірці: "Вона дивиться на мене згори донизу, посміхається, щаслива, "спасибі, що протистояла людині, яка вивела мене, яка вбила мене".

Явно розгніваний Болдвін підійшов до Скупа і сказав:

"Ну, ну, ну, ну, дозволь мені поставити тобі запитання. Тепер я хочу, щоб ти подивився на мене. У тебе є камера на мені?... Мої діти живуть у цьому будинку".

Скуп пожартував: "Ми любимо дітей, ми робимо чудові пропозиції для дітей".

Болдвін, здавалося, поплескав Скупа по плечу і сказав: "Якби не ця камера, я б зламав твою чортову шию навпіл, ти ж знаєш це, чи не так?"

Тоді Скуп відійшов від Болдвіна, заявивши, що той – "класний актор".

"Чому б тобі не піти звідси... Я хочу, щоб ти забрався звідси!" – крикнув Болдвін. Натомість Джейсон відповів, що він народився і виріс у Нью-Йорку, за що почув чергову порцію погроз.

Наприкінці відео комік сказав: "Він сильний, але також слабкий, тому що він убив цю жінку".

Болдвін часто висміював і пародіював Трампа

Судовий процес над Болдвіном у справі про ненавмисне вбивство було припинено після того, як суддя постановив, що докази неправильно витлумачили. Алек неодноразово наполягав на тому, що він не натискав на курок пістолета і не знав, чому в ньому були бойові патрони.

Ханна Гутьєррес-Рід, зброяр фільму, вирушила до в'язниці на 18 місяців у квітні 2024 року після того, як її визнали винною за звинуваченнями, пов'язаними з інцидентом.

Зйомки "Іржі" поновилися і завершилися в травні 2023 року.

Раніше Фокус писав, що Алек Болдвін подав позов проти прокурорів у справі про загибель Галини Гатчінс.