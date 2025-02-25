Алек Болдуин пригрозил двойнику Трампа расправой (видео)

Актер не понял юмора и едва не ударил комика, который решил ему напомнить об убитой им украинке.

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66-летний американский актер Алек Болдуин, известный своей нелюбовью к нынешнему президенту США Дональду Трампу, набросился на комика Джейсона Скупа, который изображал из себя политика. Видео момента стало вирусным и облетело соцсети.

Дело в том, что мужчина решил напомнить актеру об убийстве оператора из Украины Галины Хатчинс во время съемок фильма "Ржавчина".

Скуп, который надел костюм и светлый парик для встречи, был замечен приближающимся к Болдуину, когда тот доставал вещи из машины возле своего дома в Нью-Йорке.

"Алек, это твой любимый президент. Алек, я предлагаю тебе полное прощение, потому что я хочу быть друзьями. Я дам тебе полное прощение за убийство этой женщины, если ты поцелуешь кольцо, поцелуешь кольцо, поцелуешь кольцо, Алек. Давай, посмотри на Алека Болдуина, он изобразил меня, это было не слишком жарко, не слишком жарко… Посмотри на этот чемодан. Алек, если ты не хочешь этого прощения за хладнокровное убийство этой женщины, можешь называть это первой степенью", – говорил он, следуя за Болдуином.

Затем Скуп изобразил Хатчинс, сказав звезде: "Она смотрит на меня сверху вниз, улыбается, счастлива, "спасибо, что противостояла человеку, который вывел меня, который убил меня".

Явно разгневанный Болдуин подошел к Скупу и сказал:

"Ну, ну, ну, позвольте мне задать вам вопрос. Теперь я хочу, чтобы ты посмотрел на меня. У тебя есть камера на мне?… Мои дети живут в этом здании".

Скуп пошутил: "Мы любим детей, мы делаем отличные предложения для детей".

Болдуин, казалось, похлопал Скупа по плечу и сказал: "Если бы не эта камера, я бы сломал твою чертову шею пополам, ты же знаешь это, не так ли?"

Тогда Скуп отошел от Болдуина, заявив, что тот – "классный актер".

"Почему бы тебе не уйти отсюда… Я хочу, чтобы ты убрался отсюда!" – крикнул Болдуин. В свою очередь Джейсон ответил, что он родился и вырос в Нью-Йорке, за что услышал очередную порцию угроз.

В конце видео комик сказал: "Он сильный, но также слабый, потому что он убил эту женщину".

Болдуин часто высмеивал и пародировал Трампа

Судебный процесс над Болдуином по делу о непреднамеренном убийстве был прекращен после того, как судья постановил, что доказательства неправильно истолковали. Алек неоднократно настаивал на том, что он не нажимал на курок пистолета и не знал, почему в нем были боевые патроны.

Ханна Гутьеррес-Рид, оружейник фильма, отправилась в тюрьму на 18 месяцев в апреле 2024 года после того, как ее признали виновной по обвинениям, связанным с инцидентом.

Съемки "Ржавчины" возобновились и завершились в мае 2023 года.

Ранее Фокус писал, что Алек Болдуин подал иск против прокуроров по делу о гибели Галины Хатчинс.