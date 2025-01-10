Алек Болдуин подал иск против прокуроров по делу о гибели Галины Гатчинс

Алек Болдуин подал иск против прокуроров по делу о гибели украинского оператора Галины Хатчинс на съемочной площадке фильма "Ржавчина". Актер обвиняет правоохранителей в злоупотреблении властью и клевете, утверждая, что прокуроры пытались сделать его "козлом отпущения" за трагедию.

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Алек Болдуин подал иск против прокуроров, которые вели дело о гибели украинского оператора Галины Гатчинс на съемочной площадке фильма "Ржавчина". Такую инормацию опубликовало издание Рeople.

Актер обвиняет правоохранителей в злоупотреблении своими полномочиями, преследовании и клевете. Он утверждает, что прокуроры пытались сделать его "козлом отпущения" за трагедию, произошедшую во время съемок, и искажали факты, чтобы осудить его, несмотря на отсутствие доказательств вины.

Инцидент произошел в октябре 2021 года, когда Болдуин случайно выстрелил из револьвера, в результате чего погибла Галина Гатчинс. После расследования все обвинения против актера были сняты.

Адвокаты Болдуина утверждают, что прокуроры нарушили его права и действовали с целью личной или политической выгоды. Они требуют компенсации убытков и оплаты юридических услуг. Эта ситуация добавляет новый этап в судебную сагу, которая продолжает привлекать внимание общественности.

Убийство Галины Гатчинс — что известно

В октябре 2021 года СМИ сообщили о трагическом инциденте на съемках фильма "Ржавчина", когда актер Алек Болдуин случайно застрелил украинского кинооператора Галину Гатчинс. Расследование выявило, что из-за халатного отношения к безопасности реквизитный револьвер был заряжен боевыми патронами.

В 2022 году Болдуин заключил мировое соглашение с семьей Хатчинс, а расследование было завершено и передано в суд. В феврале 2023 года актер заявил о своей непричастности к гибели Хатчинс, а суд снял обвинения с Болдуина. В июле 2024 года большим жюри штата Нью-Мексико также было окончательно снято обвинение.

Однако в апреле 2024 года суд признал виновной Ханну Гутьерес-Рид, которая отвечала за оружие на съемках. Она была приговорена к 18 месяцам тюремного заключения. Присяжные пришли к выводу, что именно из-за ее халатности боевой патрон оказался среди холостых, что привело к гибели Галины Хатчинс.

Напомним, ранее мы писали, об убийстве Галины Гатчинс: суд вынес Алеку Болдуину окончательный вердикт.

Кроме этого, Фокус писал, что Алек Болдуин назвал серьезную проблему американцев.