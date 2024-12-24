Убийство Галины Хатчинс: суд вынес Алеку Болдуину окончательный вердикт

Генпрокуратура США решила отказаться от апелляции по делу против актера Алека Болдуина. СМИ пишет, что в деле смерти украинского кинооператора Галины Гатчинс была поставлена точка.

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Специальный прокурор Нью-Мексико Кари Моррисси решила отозвать собственную апелляцию о пересмотре решения суда о невиновности Алека Болдуина по делу смерти украинского кинооператора Галины Гатчинс в 2021 году. Об этом сообщает издание Reuters.

Журналисты пишут, что госпожа Моррисси подала апелляцию после закрытия этого дела в июле 2024 года, когда с актера сняли обвинения в непредумышленном убийстве кинооператора. Она не согласилась с решением суда и подала соответствующее ходатайство на рассмотрение Генеральной прокуратуры США.

Однако впоследствии стало известно, что апелляцию спецпрокурора штата Нью-Мексико отказались согласовывать и рассматривать, что заставило госпожу Моррисси отозвать свою апелляцию. СМИ отмечает, что такое решение госпожи Морисси фактически означает признание факта закрытия дела.

Защитники Болдуина заявили, что отзыв апелляции является окончательным подтверждением того, о чем "актер и его адвокаты говорили с самого начала [расследования], — это была неописуемая трагедия, но Алек Болдуин не совершал преступления".

Убийство Галины Гатчинс — что известно

В октябре 2021 года СМИ сообщили, что якобы Болдуин случайно застрелил кинооператора Хатчинс во время съемок фильма "Ржавчина". Расследование установило, что в результате небрежного отношения реквизитный револьвер оказался заряжен боевыми патронами.

Через год актер заключил мировое соглашение с родственниками погибшей Хатчинс, а полиция завершила расследование и передала его в суд. В феврале 2023 года Болдуин заявил о непричастности к гибели украинского кинооператора, а впоследствии суд снял обвинения против актера. Позже большое жюри штата Нью-Мексико окончательно сняло обвинения в июле 2024 года.

В апреле 2024 года суд признал оружейницу Ханну Гутьерес-Рид виновной и назначил ей 18 месяцев тюрьмы. Она отвечала на съемках за оружие, и присяжные пришли к выводу, что это по ее вине среди холостых патронов оказался боевой, от которого погибла Галина Хатчинс.