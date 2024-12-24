Вбивство Галини Гатчінс: суд виніс Алеку Болдвіну остаточний вердикт

Генпрокуратура США вирішила відмовитися від апеляції у справі проти актора Алека Болдвіна. ЗМІ пише, що в справі смерті української кінооператорки Галини Гатчінс було поставлено крапку.

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Спеціальна прокурорка Нью-Мексико Карі Морріссі вирішила відкликати власну апеляцію щодо перегляду рішення суду про невинуватість Алека Болдуїна у справі смерті української кінооператорки Галини Гатчінс у 2021 році. Про це повідомляє видання Reuters.

Журналісти пишуть, що пані Морріссі подала апеляцію після закриття цієї справи у липні 2024 року, коли з актора зняли обвинувачення в ненавмисному вбивстві кінооператорки. Вона не погодилася з рішенням суду та подала відповідне клопотання на розгляд Генеральної прокуратури США.

Однак згодом стало відомо, що апеляцію спецпрокурорки штату Нью-Мексико відмовилися погоджувати та розглядати, що змусило пані Морріссі відкликати свою апеляцію. ЗМІ зазначає, що таке рішення пані Моріссі фактично означає визнання факту закриття справи.

Захисники Болдвіна заявили, що відкликання апеляції є остаточним підтвердженням того, про що "актор і його адвокати говорили із самого початку [розслідування], — це була невимовна трагедія, але Алек Болдвін не вчиняв злочину".

Вбивство Галини Гатчінс — що відомо

У жовтні 2021 року ЗМІ повідомили, що нібито Болдвін випадково застрелив кінооператорку Гатчінс під час зйомок фільму "Іржа". Розслідування встановило, що в результаті недбалого ставлення реквізитний револьвер виявився заряджений бойовими набоями.

Через рік актор уклав мирову угоду з родичами загиблої Гатчінс, а поліція завершила розслідування та передала його до суду. В лютому 2023 року Болдвін заявив про непричетність до загибелі української кінооператорки, а згодом суд зняв обвинувачення проти актора. Пізніше велике журі штату Нью-Мексико остаточно зняло обвинувачення в липні 2024 року.

У квітні 2024 року суд визнав зброяку Ханну Гутьєрес-Рід винною та призначив їй 18 місяців тюрми. Вона відповідала на зйомках за зброю, і присяжні дійшли висновку, що це з її вини серед холостих набоїв виявився бойовий, від якого загинула Галина Гатчінс.