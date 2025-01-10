Алек Болдвін подав позов проти прокурорів у справі про загибель Галини Гатчінс

Алек Болдвін подав позов проти прокурорів у справі про загибель української операторки Галини Гатчінс на знімальному майданчику фільму "Іржа". Актор звинувачує правоохоронців у зловживанні владою та наклепі, стверджуючи, що прокурори намагалися зробити його "цапом-відбувайлом" за трагедію.

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Алек Болдвін подав позов проти прокурорів, які вели справу про загибель української операторки Галини Гатчінс на знімальному майданчику фільму "Іржа". Таку інормацію опублікувало видання Рeople.

Актор звинувачує правоохоронців у зловживанні своїми повноваженнями, переслідуванні та наклепі. Він стверджує, що прокурори намагалися зробити його "цапом-відбувайлом" за трагедію, що сталася під час зйомок, і спотворювали факти, аби засудити його, незважаючи на відсутність доказів вини.

Інцидент стався в жовтні 2021 року, коли Болдвін випадково вистрілив з револьвера, в результаті чого загинула Галина Гатчінс. Після розслідування всі звинувачення проти актора були зняті.

Адвокати Болдвіна стверджують, що прокурори порушили його права і діяли з метою особистої або політичної вигоди. Вони вимагають компенсації збитків та оплати юридичних послуг. Ця ситуація додає новий етап до судової саги, що продовжує привертати увагу громадськості.

Вбивство Галини Гатчінс — що відомо

У жовтні 2021 року ЗМІ повідомили про трагічний інцидент на зйомках фільму "Іржа", коли актор Алек Болдвін випадково застрелив українську кінооператорку Галину Гатчінс. Розслідування виявило, що через недбале ставлення до безпеки реквізитний револьвер був заряджений бойовими набоями.

У 2022 році Болдвін уклав мирову угоду з родиною Гатчінс, а розслідування було завершено та передано до суду. У лютому 2023 року актор заявив про свою непричетність до загибелі Гатчінс, а суд зняв обвинувачення з Болдвіна. У липні 2024 року великою журі штату Нью-Мексико також було остаточно знято звинувачення.

Однак у квітні 2024 року суд визнав винною Ханну Гутьєрес-Рід, яка відповідала за зброю на зйомках. Вона була засуджена до 18 місяців тюремного ув'язнення. Присяжні дійшли висновку, що саме через її недбалість бойовий набій опинився серед холостих, що призвело до загибелі Галини Гатчінс.

Нагадаємо, раніше ми писали, про вбивство Галини Гатчінс: суд виніс Алеку Болдвіну остаточний вердикт.

Крім цього, Фокус писав, що Алек Болдвін назвав серйозну проблему американців.