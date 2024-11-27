Алек Болдвін назвав серйозну проблему американців (відео)

Актор не є прихильником новообраного президента США Дональда Трампа, але вважає, що наразі потрібно не посипати голову попелом, а вирішувати низку серйозних проблем.

66-річний американський актор Алек Болдвін вважає, що його співвітчизники мало або зовсім нічого не знають про світові проблеми. Про це він заявив на пресконференції в межах 42-го кінофестивалю в Турині (Італія), пише The Hollywood Reporter.

"Є діра, вакуум... прогалина в інформації для американців. Американці дуже не поінформовані про реальність, про те, що насправді відбувається — зміна клімату, Україна, що завгодно. Найважливіші теми у світі, американці жадають трохи інформації. Ви знаєте, що відбувається з новин, але інформація в Америці рухома грошима. Це бізнес", — сказав голлівудський старожил.

За його словами, інформаційний вакуум для американців заповнює кіноіндустрія, причому йдеться не тільки про документальні фільми, а й про незалежне кіно.

На кінофестивалі Болдвін, у якого восьмеро дітей, удостоєний нагороди "Lifetime" за свій внесок у мистецтво.

На пресконференції Болдвін з'явився тільки після того, як йому гарантували, що журналісти не ставитимуть запитань щодо вбивства операторки-українки Галини Гатчінс на зйомках фільму Джоела Соузи "Іржа" 21 жовтня 2021 року.

Представники ЗМІ поцікавилися в актора його надіями та побоюваннями щодо адміністрації Дональда Трампа і він відповів, що "є багато проблем, які потрібно вирішувати". Серед них — довкілля, проблема забруднення пластиком, вічна мерзлота.

Потім він згадав про необхідність використання більшої кількості відновлюваних джерел енергії, таких як сонячна енергія, але не вважає за можливе повністю відмовитися від нафти та газу, особливо для таких речей, як автомобілі служб екстреної допомоги. Цей транспорт має бути готовий до роботи в будь-який час.

Без запитань про професію теж не обійшлося. Коли його запитали про важливість жінок-режисерів, він відповів, що, на його думку, "добре", що в наші дні за камерою більше жінок.

"Звісно, для деяких фільмів потрібен енергійний режисер, який постійно рухає камерою, і, можливо, краще підійде режисер-чоловік: але для комедії чи драми, де багато розмов, у чому різниця між режисером-чоловіком і режисером-жінкою?" — резюмував Болдвін.

Раніше Фокус писав, що сім'я українки Галини Гатчінс, яку застрелив Алек Болдвін, незадоволена рішенням суду.