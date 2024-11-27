Алек Болдуин назвал серьезную проблему американцев (видео)

Актер не является сторонником новоизбранного президента США Дональда Трампа, но считает, что сейчас нужно не посыпать голову пеплом, а решать ряд серьезных проблем.

66-летний американский актер Алек Болдуин считает, что его соотечественники мало или совсем ничего не знают о мировых проблемах. Об этом он заявил на пресс-конференции в рамках 42-го кинофестиваля в Турине (Италия), пишет The Hollywood Reporter.

"Есть дыра, вакуум… пробел в информации для американцев. Американцы очень не информированы о реальности, о том, что на самом деле происходит — изменение климата, Украина, что угодно. Самые важные темы в мире, американцы жаждут немного информации. Вы знаете, что происходит из новостей, но информация в Америке движима деньгами. Это бизнес", – сказал голливудский старожил.

По его словам, информационный вакуум для американцев заполняет киноиндустрия, причем речь идет не только о документальных фильмах, но и о независимом кино.

На кинофестивале Болдуин, у которого восемь детей, удостоен награды "Lifetime" за свой вклад в искусство.

На пресс-конференции Болдуин появился только после того, как ему гарантировали, что журналисты не будут задавать вопросы об убийстве оператора-украинки Галины Хатчинс на съемках фильма Джоэла Соузы "Ржавчина" 21 октября 2021 года.

Представители СМИ поинтересовались у актера его надеждами и опасениями в отношении администрации Дональда Трампа, и он ответил, что "есть много проблем, которые нужно решать". Среди них – окружающая среда, проблема загрязнения пластиком, вечная мерзлота.

Затем он упомянул о необходимости использования большего количества возобновляемых источников энергии, таких как солнечная энергия, но не считает возможным полностью отказаться от нефти и газа, особенно для таких вещей, как автомобили служб экстренной помощи. Этот транспорт должен быть готов к работе в любое время.

Без вопросов о профессии тоже не обошлось. Когда его спросили о важности женщин-режиссеров, он ответил, что, по его мнению, "хорошо", что в наши дни за камерой больше женщин.

"Конечно, для некоторых фильмов нужен энергичный режиссер, который постоянно двигает камерой, и, возможно, лучше подойдет режиссер-мужчина: но для комедии или драмы, где много разговоров, в чем разница между режиссером-мужчиной и режиссером-женщиной?" – резюмировал Болдуин.

Ранее Фокус писал, что семья украинки Галины Хатчинс, которую застрелил Алек Болдуин, недовольна решением суда.