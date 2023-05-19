Алек Болдуин впервые вышел в свет после снятия обвинений в убийстве

На красную дорожку Алек Болдуин вышел вместе с супругой.

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65-летний американский актер Алек Болдуин, с которого месяц назад сняли обвинения в убийстве оператора-украинки Галины Хатчинс, впервые вышел в свет. Он вместе со своей супругой, 39-летней Хиларией Болдуин посетили весенний литературный гала-концерт PEN America 2023, который прошел в Американском музее естественной истории в Нью-Йорке. Об этом пишет Daily Mail.

Новоиспеченный дедушка, чья старшая дочь Айрленд недавно родила первенца, выглядел стильно в черном костюме и галстуке-бабочке.

Его супруга, инструктор по йоге, выбрала для светского мероприятия черное платье с многоуровневой бахромой из перьев. Свои волосы Хилария собрала в аккуратный пучок, а образ дополнила серьгами, золотым браслетом и несколькими кольцами.

Алек и Хилария Болдуин Фото: Getty Images

Ежегодный литературный гала-концерт PEN America чествует писателей, которые "отстаивают и защищают свободу выражения мнений".

В какой-то момент Хилария и Алек были сфотографированы с плакатами в поддержку иранской правозащитницы Наргес Мохаммади, отбывающей восьмилетний срок за предполагаемые преступления против национальной безопасности.

Плакат Хиларии гласил: "Освободить Наргеса и всех иранских политических заключенных". Тем временем на плакате Алека было: "Наргес выступает за мир".

Алек и Хилария Болдуин Фото: Getty Images

Ранее Фокус писал, что Алек Болдуин снова взял в руки оружие на съемках фильма "Ржавчина".