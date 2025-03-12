Жінка прожила без інтимної близькості з чоловіками 25 років, але народила 14 дітей

49-річна Наталі Сулеман прославилась ще у 2009 році, коли вперше у світі народила одразу вісьмох близнюків — шістьох хлопчиків і двох дівчаток.

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Наталі Сулеман, мати 14 дітей із США, уникає інтимної близькості з чоловіками протягом 25 років, однак це не завадило їй завести велику сім’ю в інший спосіб. Про це американка розповіла в інтерв'ю виданню People.

Наталі прославилась ще у 2009 році, коли вперше у світі народила одразу вісьмох близнюків — шістьох хлопчиків і двох дівчаток. Зараз їй 49 років. Жінка має ступінь бакалавра з дитячої та підліткової поведінки.

Сулеман завжди знала, що хоче велику родину, але без безпосередньої участі партнера. Вона з дитинства надавала перевагу самотності й свого часу одружилася лише для того, щоб завести дітей та догодити надокучливим родичам, але це протривало недовго. Зрештою, пара розлучилася, але жінка не полишала своєї мрії.

Наталі Сулеман народила 14 дітей Фото: Natalie ‘Nadya’ Suleman

Її перші шестеро дітей зачаті від друга-донора сперми, з яким у неї були "платонічні стосунки". Восьминята народилися у такий самий спосіб, однак батьком став анонімний чоловік.

Щодо особистого життя, Наталі не приховує подробиць: "Я в целібаті вже 25 років. Це те, чим я пишаюся. Для мене як для романтичної асексуальної людини такий спосіб життя підходить ідеально. Ніколи не зміню цього".

Нагадаємо, раніше Фокус писав про 27-річного Малачі Кларка з Великої Британії, який розпочав трансгендерний перехід, і два роки тому народив дитину від свого партнера Чарлі Беннетта шляхом природного зачаття. Новоспечені батьки кажуть, що їм сподобався такий унікальний досвід, тож вони мають плани розширити свою сім'ю.