Женщина прожила без интимной близости с мужчинами 25 лет, но родила 14 детей

49-летняя Натали Сулеман прославилась еще в 2009 году, когда впервые в мире родила сразу восьмерых близнецов — шестерых мальчиков и двух девочек.

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Натали Сулеман, мать 14 детей из США, избегает интимной близости с мужчинами в течение 25 лет, однако это не помешало ей завести большую семью другим способом. Об этом американка рассказала в интервью изданию People.

Натали прославилась еще в 2009 году, когда впервые в мире родила сразу восьмерых близнецов — шестерых мальчиков и двух девочек. Сейчас ей 49 лет. Женщина имеет степень бакалавра по детскому и подростковому поведению.

Сулеман всегда знала, что хочет большую семью, но без непосредственного участия партнера. Она с детства предпочитала одиночество и в свое время вышла замуж только для того, чтобы завести детей и угодить надоедливым родственникам, но это продлилось недолго. В конце концов, пара развелась, но женщина не оставляла своей мечты.

Натали Сулеман родила 14 детей Фото: Natalie ‘Nadya’ Suleman

Ее первые шестеро детей зачаты от друга-донора спермы, с которым у нее были "платонические отношения". Восьмернята родились таким же образом, однако отцом стал анонимный мужчина.

Что касается личной жизни, Натали не скрывает подробностей: "Я в целибате уже 25 лет. Это то, чем я горжусь. Для меня как для романтического асексуального человека такой образ жизни подходит идеально. Никогда не изменю этого".

Напомним, ранее Фокус писал о 27-летнем Малачи Кларке из Великобритании, который начал трансгендерный переход, и два года назад родил ребенка от своего партнера Чарли Беннетта путем естественного зачатия. Новоиспеченные родители говорят, что им понравился такой уникальный опыт, поэтому они собираются расширить свою семью.