Мужчина после естественного зачатия родил ребенка: что он рассказывает об этом опыте

История этой пары — редкость, так как большинство таких людей рожают детей через донорство спермы или ЭКО.

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27-летний Малачи Кларк из Великобритании, который начал трансгендерный переход, два года назад родил ребенка от своего партнера Чарли Беннетта путем естественного зачатия. Новоиспеченные родители говорят, что им понравился такой уникальный опыт, поэтому у них в планах расширить свою семью. Об этом пишет издание Mirror.

Необычная история отцовства

"Мы хотим, чтобы люди увидели, что в том, чтобы быть трансгендером, есть и положительная сторона. СМИ рисуют нас как хищников, но мы просто пара, которая живет своей жизнью", — утверждает Малачи, который родился в женском теле, но в 19 лет в рамках постепенного перехода начал принимать мужской гормон тестостерон, а в 20 лет сделал пластическую операцию по удалению груди.

Малачи Кларк из Великобритании Фото: Ian Vogler / Daily Mirror

Административный работник паллиативной помощи познакомился с Чарли три года назад. Пара встретилась на Facebook Dating, сходив на кофе во время своего первого свидания, и сразу влюбилась. По словам Малачи, на следующий день Чарли пришел к нему домой и больше никогда оттуда не выходил. Примерно через месяц влюбленные узнали, что ждут ребенка, а после этого обручились.

Мальчик скоро пойдет в садик

Теперь гордые родители говорят, что их сын прошел "все вехи", однако имеет проблемы с речью, которая развивается медленнее, потому что он страдает аутизмом. Вскоре мальчик пойдет в детский сад вместе с другими детьми своего возраста.

По словам Кларка, их история — это редкость, так как большинство таких пар рожают детей через донорство спермы или ЭКО. Как правило, трансгендерные люди встречаются с представителями того же пола, который им присвоили при рождении.

Малачи Кларк родил сына Фото: Ian Vogler / Daily Mirror

"Я горжусь тем, что родился мужчиной, и хочу иметь еще детей, чтобы у моего сына был друг", — добавляет Малачи, добавив, что хочет снова зачать ребенка естественным путем, даже если для этого придется отказаться от тестостерона, который он начал принимать через шесть недель после родов.

Напомним, сантехник Джесси Швенкер из Флориды, что в США, неожиданно узнал, что его 25-летняя девушка Кэссиди Коли ранее была парнем и осуществила трансгендерный переход.

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