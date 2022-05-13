Беременный мужчина снялся в рекламе Calvin Klein

Популярный бренд показал, что семьи бывают разными.

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Недавно в рекламе для Calvin Klein ко Дню матери снялся трансгендерный беременный мужчина. Так популярный бренд решил показать, каким сложным и многообразным стал наш мир, и поздравить всех причастных с праздником.

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В новой рекламной кампании Calvin Klein участвовали разные семьи. Среди них трансгендерная пара из Бразилии — Роберто Бете и Эрика Фиха — которые со дня на день ожидали рождения сына Ноя.

На фотографиях супруги лежат в постели в спортивном белье. Один из снимков подписан цитатой беременного Роберто Бете: "Мы можем размножаться биологически или сердцем… наше дело — любить и быть любимыми".

[ + – ] Беременный трансгендерный мужчина в новой рекламе Calvin Klein

[ + – ] Беременный трансгендерный мужчина в новой рекламе Calvin Klein

11 мая Роберто, который снимался в рекламе, родил мальчика по имени Ной и поблагодарил свою супругу в Instagram за величайший подарок, который кто-либо когда-либо мог получить, — сына.

"Ной Фернандес Бете родился 10 мая в 13:12, где в тот же день 3 года назад я исполнил свою самую большую мечту — мастэктомию. Не знаю, совпадение ли это, но 10 мая будет отмечаться всю мою жизнь, в этот день произошли два самых важных для меня события" — написал Роберто у себя в соцсетях, опубликовав фотографию ножки своего новорожденного сына.

Недавно Фокус рассказывал о том, что в Индии планируют провести первую в истории успешную трансплантацию матки женщине-трансгендеру, чтобы она могла родить ребенка с помощью ЭКО. Если операция пройдет успешно, это будет первый случай в истории, когда бывший мужчина, который сменил пол и стал женщиной-трансгендером, сможет забеременеть, пусть и не естественным путем.

Как писал ранее Фокус, автор романов о Гарри Поттере, британская писательница Джоан Роулинг вновь откровенно высказалась на тему трансгендерных персон, из-за чего получила шквал негативных комментариев.