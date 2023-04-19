Підписники вселяють страх: Айрленд Болдвін тримає вагітність у таємниці

Дочка Алека Болдвін менше з'являтиметься в Instagram через агресивних фанатів, які коментують усі її пости.

Related video

27-річна акторка Айрленд Болдвін звинуватила своїх "токсичних" підписників у її намірах ділитися "особистим" до і після того, як вона народить свою першу дитину від бойфренда RAC. Про це пише PageSix.

"Жінки, мами, "медсестри" — це люди, які руйнують вашу вагітність у соціальних мережах або взагалі", — написала вона, поділившись скріншотом повідомлення.

У Direct користувач Instagram благав Болдвін перевірити її кров'яний тиск, тому що її обличчя виглядало "трохи опухлим через прееклампсію", яка є наслідком вагітності.

Айрленд Болдвін

"Я ненавиджу людей, які щосили намагаються вселити страх в інших", — написала Болдвін, зазначивши, що перевірила свій кров'яний тиск у "паніці" після прочитання повідомлення.

"Я ненавиджу неліцензованих та некваліфікованих людей, які діагностують людей через інтернет, — продовжила вона. — Мій кров'яний тиск у нормі".

Вона зазначила, що її "щоки та обличчя були опухлими [її] все життя", а "руки не опухли".

Айрленд Болдвін

Через подібні повідомлення дочка Алека Болдвіна більше не буде ділитися "ласими шматочками" про свій досвід вагітності.

"Ви можете заблокувати так багато лякаючих/засуджуючих/ненормальних низьких життів за день", — пояснила вона, назвавши соціальні мережі "отруйною ямою небуття".

Нагадаємо, на початку січня 2023 року старша дочка Алека Болдвіна оголосила, що чекає на дитину від свого бойфренда, музиканта Андре Аллена Аньоса, який виступає під псевдонімом RAC. Тоді дівчина продемонструвала знімок УЗД та підписала фото привітаннями своїм підписникам з Новим роком 2023 року.

Також Фокус писав, що вагітна дочка Алека Болдвіна показала фігуру топлес.