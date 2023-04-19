Подписчики внушают страх: Айрленд Болдуин держит беременность в тайне

Дочь Алека Болдуина будет меньше появляться в Instagram из-за агрессивных фанатов, комментирующих все ее посты.

Related video

27-летняя актриса Айрленд Болдуин обвинила своих "токсичных" подписчиков в ее намерениях делиться "личным" до и после того, как она родит своего первого ребенка от бойфренда RAC. Об этом пишет PageSix.

"Женщины, мамы, "медсестры" — это люди, которые разрушают вашу беременность в социальных сетях или вообще", — написала она, поделившись скриншотом сообщения.

В Direct пользователь Instagram умолял Болдуин проверить ее кровяное давление, потому что ее лицо выглядело "немного опухшим из-за преэклампсии", которая является последствием беременности.

Айрленд Болдуин

"Я ненавижу людей, которые изо всех сил стараются вселить страх в других", — написала Болдуин, отметив, что проверила свое кровяное давление в "панике" после прочтения сообщения.

"Я ненавижу нелицензированных и неквалифицированных людей, которые диагностируют людей по интернету, — продолжила она. — Мое кровяное давление в норме".

Она отметила, что ее "щеки и лицо были опухшими [ее] всю жизнь", а "руки не опухли".

Из-за подобных сообщений дочь Алека Болдуина больше не будет делиться "лакомыми кусочками" о своем опыте беременности.

"Вы можете заблокировать так много пугающих / осуждающих / ненормальных низких жизней за день", — объяснила она, назвав социальные сети "ядовитой ямой небытия".

Напомним, в начале января 2023 года старшая дочь Алека Болдуина объявила, что ждет ребенка от своего бойфренда, музыканта Андре Аллена Аньоса, выступающего под псевдонимом RAC. Тогда девушка продемонстрировала снимок УЗИ и подписала фото поздравлениями своим подписчикам с Новым годом 2023.

Также Фокус писал, что беременная дочь Алека Болдуина показала фигуру топлес.