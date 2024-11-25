Николь Кидман думает о переезде из США: в чем причина

Последний год был самым тяжелым для звезды и ее семьи. В начале осени умерла мама Николь Кидман.

Актриса Николь Кидман и ее муж Кит Урбан рассматривают возможность вернуться в родную Австралию после "очень тяжелого года". Об этом пишет Daily Mail.

Звезда экрана недавно пережила личную трагедию после смерти ее матери Джанель в сентябре 2024 года, из-за чего она вернулась в Сидней на похороны.

В это время Кидман имела очень насыщенный график, ездя по США, рекламируя свои последние фильмы и снимая еще один проект.

Говорят, что близкие актрисы волнуются, что Николь страдает от "выгорания", а звезда "Большой маленькой лжи" и Кит Урбан теперь рассматривают возможность вернуться в Австралию.

"Николь и Кит пережили худший год за всю их историю, они почти не проводили времени вместе, и она была одна в некоторые из самых болезненных периодов", — рассказал инсайдер.

Николь Кидман с мамой Фото: Getty Images

Вероятно, кантри-певец рассматривает возможность отказаться от гастролей, чтобы поддержать жену после того, как в феврале закончится его 10-кратная резиденция в Лас-Вегасе.

Мама Николь Кидман умерла в возрасте 84 лет — за несколько часов до того, как Николь была награждена за лучшую женскую роль в фильме "Девочка" на Венецианском кинофестивале.

Николь поддерживали Кит и их две дочери Сандей Роуз, 16 лет, и Фейт Маргарет, 14 лет, прежде чем они все вместе улетели обратно в Лос-Анджелес.

Супруги владеют 20-комнатным особняком в Нэшвилле, который обошелся им в 4,89 млн долларов, а также домом в Беверли-Хиллз стоимостью 6,77 млн долларов и недвижимостью в Челси, Нью-Йорк, стоимостью 13,53 млн долларов.

Кит Урбан и Николь Кидман Фото: Getty Images

Николь и Кит также владеют фермерским домом стоимостью 6,5 млн долларов в Южном нагорье и двумя пентхаусами в Милсонс-Пойнт в Сиднее, которые они сдают в аренду.

Напомним, Николь Кидман снялась для мужского журнала.

Также Фокус писал о тату Кита Урбана, которое он сделал в честь Николь Кидман.