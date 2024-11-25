Ніколь Кідман думає про переїзд із США: у чому причина

Останній рік був найважчим для зірки та її родини. На початку осені померла мама Ніколь Кідман.

Акторка Ніколь Кідман та її чоловік Кіт Урбан розглядають можливість повернутися до рідної Австралії після "дуже важкого року". Про це пише Daily Mail.

Зірка екрану нещодавно пережила особисту трагедію після смерті її матері Джанель у вересні 2024, через що вона повернулася до Сіднея на похорон.

У цей час Кідман мала дуже насичений графік, їздячи по США, рекламуючи свої останні фільми та знімаючи ще один проєкт.

Кажуть, що близькі акторки хвилюються, що Ніколь страждає від "вигоряння", а зірка "Великої маленької брехні" та Кіт Урбан тепер розглядають можливість повернутися до Австралії.

"Ніколь і Кіт пережили найгірший рік за всю їхню історію, вони майже не проводили часу разом, і вона була сама в деякі з найболючіших періодів", — розповів інсайдер.

Ніколь Кідман з мамою Фото: Getty Images

Ймовірно, кантрі-співак розглядає можливість відмовитися від гастролей, щоб підтримати дружину після того, як у лютому закінчиться його 10-разова резиденція в Лас-Вегасі.

Мама Ніколь Кідман померла у віці 84 років – за кілька годин до того, як Ніколь була нагороджена за найкращу жіночу роль у фільмі "Дівчинка" на Венеційському кінофестивалі.

Ніколь підтримували Кіт та їхні дві доньки Сандей Роуз, 16 років, і Фейт Маргарет, 14 років, перш ніж вони всі разом полетіли назад до Лос-Анджелеса.

Подружжя володіє 20-кімнатним особняком у Нешвіллі, який обійшовся їм у 4,89 млн доларів, а також будинком у Беверлі-Гіллз вартістю 6,77 млн доларів і нерухомістю у Челсі, Нью-Йорк, вартістю 13,53 млн доларів.

Кіт Урбан та Ніколь Кідман Фото: Getty Images

Ніколь та Кіт також володіють фермерським будинком вартістю 6,5 млн доларів у Південному нагір’ї та двома пентхаусами в Мілсонс-Пойнт у Сіднеї, які вони здають в оренду.

Нагадаємо, Ніколь Кідман знялася для чоловічого журналу.

Також Фокус писав про тату Кіта Урбана, яке він зробив на честь Ніколь Кідман.