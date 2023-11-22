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Стиль жизни

Жена Алека Болдуина показала фото со всеми их семью детьми

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Фото: Instagram hilariabaldwin | Семья Алека Болдуина

Наследники звездной четы окружили их на свежем семейном снимке.

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65-летнему американскому актеру Алеку Болдуину и его жене Хиларии, 39, удалось собрать перед камерой всех семерых детей для семейного портрета, которым многодетная мама поделилась в Instagram-аккаунте.

"Мы пытались воссоздать наше прошлогоднее фото. Проведите пальцем, чтобы увидеть версию 2022 года — они настолько выросли", — написала инструктор по йоге.

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Алек Болдуин появился на красной дорожке с женой и семью детьми (фото)

Далее жена Алека Болдуина поблагодарила фотографа "за терпение к их дикости".

На первом фото, загруженном в соцсети, 39-летняя фитнес-гуру сидела, улыбаясь, на полу в белой рубашке с длинными рукавами и бежевых брюках.

Семья Алека Болдуина

3-летний Эдуардо и 2-летняя Люсия позировали по обе стороны от мамы.

Сам Болдуин тем временем был в полностью черном наряде, держа на руках 1-летнюю Иларию и сидя на пуфике. Кармен, 10, Рафаэль, 8, Леонардо, 7, и Ромео, 5, улыбались рядом с отцом.

На прошлогодней семейной фотографии, представленной на втором слайде публикации, семья из девяти человек позировала вместе на том же месте.

Звездная пара поженилась в 2012 году.

Алек Болдуин с женой Fullscreen
Алек Болдуин с женой
Фото: Instagram/Hilaria Thomas Baldwin

Напомним, Алек Болдуин впервые стал дедушкой в мае 2023 года.

Также Фокус писал о сложных отношениях Алека Болдуина со старшей дочерью Айрленд.