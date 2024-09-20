Маленькая дочь Алека Болдуина валялась у ног своей матери на тротуаре (видео)

Пока девочка копошилась у ног матери, Хилария терпеливо ждала.

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40-летняя Хилария, жена 66-летнего голливудского актера Алека Болдуина и мать его семерых детей, попала в объективы камер папарацци на одной из улиц Нью-Йорка со своей маленькой дочерью Иларией. Женщина стояла на тротуаре, а девочка копошилась у ее ног, прежде чем улечься ей на мягкие шлепанцы матери. Все это время миссис Болдуин спокойно наблюдала за поведением дочери, пишет Daily Mail.

Мать и дочь прогуливались возле своего дома на Манхэттене. Когда прохожие видели, что двухлетняя девочка с голыми руками и ногами лежит на земле, то удивлялись и недоумевали. В свою очередь многодетная мать сохраняла невозмутимость.

Очевидцы сняли Хиларию и Иларию возле их дома на Манхэттене

На ней было белое короткое платье, вязанное крючком и розовые вьетнамки, а на плече висела белая сумка. Илария была одета в розовое платьице и тапочки с кроличьими ушками.

По словам очевидцев, Илария быстро бежала впереди матери, прежде чем упасть на заляпанный жвачкой тротуар. Хилария не стала поднимать малышку и ждала, пока та встанет сама. Жена актера ранее говорила, что "большая часть материнства — это ожидание и осознание того, что так много всего находится вне вашего контроля".

Кроме Иларии, супруги воспитывают 11-летнюю Кармен, 9-летнего Рафаэля, 7-летнего Леонардо, 6-летнего Ромео, 4-летнего Эдуардо и 3-летнюю Марию. Свои будни семья решила показать в реалити-шоу The Baldwins.

Болдуины снимают собственное семейное реалити-шоу

В рекламном промо, опубликованном в Instagram, актер, который вместе со своей женой часто жалуется на вторжение прессы в их жизнь, говорит на камеру:

"Мы приглашаем вас в наш дом, чтобы испытать взлеты и падения; хорошее, плохое, дикое и безумное. Дом — это место, где мы любим находиться больше всего. Мы — Болдуины, и мы собираемся на TLC! Да поможет вам всем Бог".

Стиль воспитания Болдуинов часто подвергался нападкам. Так, Хиларию раскритиковали за то, что она позволила своей 11-летней дочери, не достигшей подросткового возраста, пользоваться косметикой.

Ранее Фокус писал, что жена Алека Болдуина показала фото со всеми их семью детьми.