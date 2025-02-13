Уже у 2025: "живий Нострадамус" назвав головну загрозу людству

Екстрасенс підкреслює, що стрімкий розвиток технологій ШІ — це не тільки на благо. За цим, за його словами, таяться дуже небезпечні підводні камені.

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38-річний бразильський екстрасенс Атос Саломе, який охрестив себе "живим Нострадамусом" через низку справджених передбачень, попереджає, що люди опинилися на порозі серйозної небезпеки. У бесіді з Femail він заявляє: 2025 рік стане роком, коли "людство вступить у важливий поворотний момент через нові технічні досягнення".

За його словами, настає час як радикальних інновацій, так і безпрецедентних викликів. Через розвиток ШІ, квантових обчислень і досягнень у галузі медицини, світ може опинитися на межі революційного прогресу або неминучої катастрофи.

"Ця розробка являє собою революційну зміну, яка зробить класичні комп'ютери непотрібними для певних операцій. Поточні протоколи шифрування стикаються з неминучою небезпекою, яка може викликати нестабільність у цифровій безпеці", – пояснив він.

Атос Саломе

Атос пророкує, що медіаконтент, створений ШІ, захопить індустрію розваг і стане домінуючим у секторах розваг і ЗМІ. Це загрожує кіновиробництву, де сценарій писатиме штучний інтелект, а гратимуть — віртуальні актори. Унаслідок цього може зникнути "жива" людська творчість, яку замінять "мізки" ШІ, а також множитиметься брехня.

"Використання глибоких фейків для політичної пропаганди несе ризик спровокувати нову історичну крайність дезінформації", – наголосив Саломе.

Продовжуючи говорити про свої пророцтва, він передбачає першу гібридну Олімпіаду людини і машини. Це скине стандарти людської продуктивності, але при цьому викличе серйозні моральні проблеми.

"Визначення спортивного існування стає невизначеним, тому що люди можуть отримати користь із генетичних удосконалень і технології нейронних імплантатів. Справжня природа спортивних змагань зникає", — стверджує бразилець.

Саломе акцентує увагу на тому, що сучасний світ стикається з серйозною проблемою психічного здоров'я, яку технології віртуальної реальності та доповненої реальності загострили до небезпечного рівня.

"Надмірний вплив змодельованих цифрових середовищ породив суспільство людей, які стали залежними від віртуальних реальностей. Людству необхідно переглянути свої технологічні зв'язки, тому що поточна ситуація наближається до критичної точки", – упевнений провісник.

Раніше Саломе говорив про неминучість Третьої світової війни, і що "найгірше ще попереду".

Нагадаємо, Фокус писав, що Атос передбачив розкол США в разі перемоги Трампа. Він також передбачав масштабні пожежі в Каліфорнії.