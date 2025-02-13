Уже в 2025: "живой Нострадамус" назвал главную угрозу человечеству

Экстрасенс подчеркивает, что стремительное развитие технологий ИИ – это не только во благо. За этим, по его словам, таятся очень опасные подводные камни.

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38-летний бразильский экстрасенс Атос Саломе, который окрестил себя "живым Нострадамусом" из-за ряда сбывшихся предсказаний, предупреждает, что люди оказались на пороге серьезной опасности. В беседе с Femail он заявляет: 2025 год станет годом, когда "человечество вступит в важный поворотный момент из-за новых технических достижений".

По его словам, грядет время как радикальных инноваций, так и беспрецедентных вызовов. Из-за развития ИИ, квантовых вычислений и достижений в области медицины, мир может оказаться на грани революционного прогресса или неминуемой катастрофы.

"Эта разработка представляет собой революционное изменение, которое сделает классические компьютеры ненужными для определенных операций. Текущие протоколы шифрования сталкиваются с неминуемой опасностью, которая может вызвать нестабильность в цифровой безопасности", – объяснил он.

Атос Саломе

Атос предсказывает, что медиаконтент, созданный ИИ, захватит индустрию развлечений и станет доминирующим в секторах развлечений и СМИ. Это грозит кинопроизводству, где сценарий будет писать искусственный интеллект, а играть – виртуальные актеры. Вследствие этого может исчезнуть "живое" человеческое творчество, которое заменят "мозги" ИИ, а также будет множиться ложь.

"Использование глубоких фейков для политической пропаганды несет риск спровоцировать новую историческую крайность дезинформации", – подчеркнул Саломе.

Продолжая говорить о своих пророчествах, он предвидит первую гибридную Олимпиаду человека и машины. Это сбросит стандарты человеческой производительности, но при этом вызовет серьезные моральные проблемы.

"Определение спортивного существования становится неопределенным, потому что люди могут извлечь пользу из генетических усовершенствований и технологии нейронных имплантатов. Истинная природа спортивных соревнований исчезает", – утверждает бразилец.

Саломе акцентирует внимание на том, что современный мир сталкивается с серьезной проблемой психического здоровья, которую технологии виртуальной реальности и дополненной реальности обострили до опасного уровня.

"Чрезмерное воздействие смоделированных цифровых сред породило общество людей, которые стали зависимыми от виртуальных реальностей. Человечеству необходимо пересмотреть свои технологические связи, потому что текущая ситуация приближается к критической точке", – уверен предсказатель.

Ранее Саломе говорил о неизбежности Третьей мировой войны, и что "худшее еще впереди".

Напомним, Фокус писал, что Атос предсказал раскол США в случае победы Трампа. Он также предвидел масштабные пожары в Калифорнии.