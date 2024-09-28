"Живой Нострадамус" из Бразили предсказал большую войну и сказал, где она начнется

Бразилец Атос Саломе называет два главных момента, которые могут спровоцировать новый глобальный конфликт, где сойдутся два огромных государства. Война, по его словам, может вспыхнуть в любой момент.

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36-летний Атос Саломе из Бразилии, которого часто называют "живым Нострадамусом" из-за его сбывающихся прогнозов, заявил, что Америка и Китай могут схлестнуться в войне после двух важных событий, которые приведут к эскалации между двумя крупнейшими странами. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью Femail.

По его словам, первый фактор – это то, Южно-Китайское море может стать нестабильным, поскольку регион характеризуется напряженностью из-за территории и военного присутствия.

Второй момент, который способен спровоцировать войну, – крупная кибератака. Она может вывести из строя важные структуры или нанести удар по безопасности страны, утверждает Саломе. Мужчина уверен, что такие угрозы вполне реальны, особенно со стороны Китая, который является развивающимся рынком и все больше сотрудничает с Россией.

"Этот альянс, рожденный из глубоко укоренившихся личных интересов и общего духа антизападного империализма, способен превратить региональный конфликт в тотальную мировую войну. Особенно Азия с быстрыми темпами экономического развития и большим геополитическим значением рассматривается как нестабильный регион и как горячая точка, способная разжечь международный конфликт", – говорит Атос.

Характеризуя общий рост напряженности во всем мире, бразилец утверждает, что "худшее еще впереди".

Конфликт интересов США и Китая может привести к большой войне в Азии Фото: Getty Images

Его прогнозы частично подтверждает один из самых откровенных китайских аналитиков внешней политики, профессор Института международных отношений Китайского университета Гонконга в городе Шэньчжэнь Чжэн Юннянь. Он указывает на то, что из-за усиления мер, принимаемых в международных отношениях, и учитывая конфликт между Китаем и США, Азия стремительно приближается к критической точке.

"Несмотря на заявления США о достижении мира в Азии под их руководством, реальность совершенно противоположна — Азия под доминированием США стремительно скатывается к войне", – заявил он, обратив внимание на наращивание военной мощи в Азии из-за напряженности, связанной с такими территориями, как Южно-Китайское море и Тайвань.

Основной фокус нынешнего конфликта — это конкуренция с Китаем, замаскированная попытками США сохранить доминирование на арене Индо-Тихоокеанского региона, в то время как Китай рассматривает американское партнерство и военные силы как угрозу своему доминированию.

"Эта конкуренция усугубляется действиями Китая в Южно-Китайском море, где он превратил спорные острова в военные объекты и тем самым усилил напряженность между соседями. Таким образом, случай Азии можно рассматривать как яркий пример того, как региональные конфликты могут повлиять на весь мир", – резюмировал китайский аналитик.

И Юннянь, и Саломе уверены: если не будут предприняты дипломатические усилия по урегулированию напряженности, Азия способна стать местом следующей мировой войны.

Ранее Саломе предсказал пандемию коронавируса, покупку Илоном Маском Twitter и даже смерть королевы Елизаветы. Он также предупредил о кибератаках, которые приведут к крупномасштабным отключениям электроэнергии по всему миру.

Напомним, Фокус писал, какие предсказания настоящего Нострадамуса не сбылись.