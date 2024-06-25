Нострадамус тоже ошибался: предсказания пророка, которым было не суждено сбыться

Считается, что ясновидящий точно предсказал приход к власти Адольфа Гитлера и убийство президента Джона Кеннеди, но оказалось, что у него были и неточные пророчества.

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Известный пророк Мишель де Ностредам, более известный всем нам как Нострадамус, за годы своего существования сделал немало пугающе верных предсказаний, но иногда он также сильно ошибался. Об этом пишет Daily Star.

Многие пророчества из книги Les Prophéties, которую написал ясновидящий, сбывались на протяжении многих лет после ее выхода более 450 лет назад. Считается, что он точно предсказал приход к власти Адольфа Гитлера, убийство президента Джона Кеннеди, начало пандемии COVID-19 и даже кризис стоимости жизни в 2022 году.

Однако часто говорят, что сломанные часы показывают два раза в день и даже человек, который часто точно предсказывает события, тоже может ошибаться.

Террористические атаки 11 сентября

Многие утверждают, что Нострадамус предсказал одну из самых страшных террористических атак в истории, но это не так. Француз намекнул на это, но когда вы посмотрите на цитату, то быстро поймете, что он, скорее всего, даже не говорил об этом.

"Вулканический огонь из центра земли вызовет дрожь вокруг нового города: Две великие скалы будут долго воевать. Тогда Аретуза покраснеет новой рекой", — писал он.

Иллюстративное фото Фото: ABC News

Многие говорят, что "Аретуза" означает просто США, но быстрый поиск в Google показывает, что на самом деле это нимфа, которая сбежала из своего дома в Аркадии под воду и появилась в виде фонтана пресной воды на острове Ортигия. Поэтому все это не имеет смысла и предсказание было ошибочным.

Король ужаса, пришедший с неба в 1999 году

Здесь есть что переварить.

"В 1999 году, в седьмом месяце, с неба придет великий Король Ужаса, вернув к жизни великого Короля Монголов. До и после него Марс будет царствовать по воле судьбы", — гласит цитата.

Иллюстративное фото Фото: National Park Service/Emily Ogden

1999 год пришел и ушел, но никакой Король Ужаса не появился с неба. Если бы он явился, люди бы все об этом знали. Некоторые люди утверждают, что это еще одно предсказание 11 сентября, пытающееся связать воедино короля монголов и Кабул, но это не слишком похоже на правду. В любом случае, Нострадамус вновь ошибался.

Великое албанское вторжение в Италию

Нострадамус сказал: "Албанцы пройдут в Рим. С помощью Ланграса толпа замолчит, Маркиз и герцог не помилуют никого; Огонь, кровь, нездоровый полив погубят урожай".

С городом по-прежнему все хорошо, а Италия только недавно обыграла Албанию на Евро-2024, как и в трех предыдущих встречах. Больше нечего сказать по этому поводу, кроме того, что пророк сильно ошибся с этим предсказанием.

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