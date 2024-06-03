"Следите за ними": мужчина открыл купленную на распродаже коробку и напугал людей (фото)

Мужчина наткнулся на жуткую коллекцию кукол Барби. Его находка вызвала ажиотаж в соцсетях. Многие люди хотели понять, зачем они были нужны предыдущему владельцу.

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Никогда не знаешь, что можно найти на дворовой распродаже, но один человек, возможно, нашел самый пугающий предмет, который когда-либо выставлялся на продажу. Пользователь с ником Turbulent_Eagle5901 поделился снимком купленных вещей на популярном форуме Reddit.

Дворовые распродажи славятся своими необычными и удивительными вещами, но одна недавняя находка удивила многих пользователей соцсети. Мужчина рассказал о том, как он наткнулся на жуткую коллекцию кукол Барби, которые, казалось, были распяты на деревянных крестах ручной работы. Он поделился снимком коробки на форуме.

"Я нашел распятых Барби на дворовой распродаже", — написал он.

Продавец просил за коробку 15 долларов Фото: Reddit

Продавец просил за коробку 15 долларов. Кресты и куклы были в очень плачевном состоянии, покрытые пятнами, в том числе имитирующими кровь. Фотография напугала пользователей форума, которые посоветовали продавцу держаться подальше от дома, где он их купил.

"Через 5 лет на Netflix выйдет документальный фильм о ребенке, который их сделал", "Я бы держался подальше от этого дома и посоветовал бы следить за ними, если вы живете рядом", "У вас завелся серийный убийца, следующим шагом будут домашние животные соседей", "Если бы вы поместили их в фильм о серийном убийце, то вы бы переборщили", "Это ужасно… пятнадцать долларов?", — писали они.

Один человек попытался предложить возможное объяснение почему куклы были в таком жутком состоянии.

"В пьесе "Рука к Богу" в декорации ко второму акту есть куча распятых Барби. Однажды я создавал реквизит для постановки этой пьесы, и мне пришлось сделать целую кучу вместе с жуткими медведями. Может быть, это было сделано для этого?", — написал он.

Ранее Фокус сообщал, что супруги нашли сейф с деньгами на дне озера во время рыбалки на магнитах. Джеймс Кейн и Барби Агостини увлекаются необычным хобби. Они закидывают веревку с прикрепленным к концу сильным магнитом, чтобы достать из воды металлические предметы.

Также стало известно, что пассажиры самолета случайно запечатлели свои последние минуты жизни. На одном из снимков, который считается последним и сделан в момент падения, видно, как топливо начало брызгать на иллюминатор.