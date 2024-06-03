"Слідкуйте за ними": чоловік відкрив куплену на розпродажі коробку і налякав людей (фото)

Чоловік натрапив на моторошну колекцію ляльок Барбі. Його знахідка викликала ажіотаж у соцмережах. Багато людей хотіли зрозуміти, навіщо вони були потрібні попередньому власнику.

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Ніколи не знаєш, що можна знайти на дворовому розпродажі, але одна людина, можливо, знайшла найстрашніший предмет, який коли-небудь виставляли на продаж. Користувач із ніком Turbulent_Eagle5901 поділився знімком куплених речей на популярному форумі Reddit.

Дворові розпродажі славляться своїми незвичними й дивовижними речами, але одна нещодавня знахідка здивувала багатьох користувачів соцмережі. Чоловік розповів про те, як він натрапив на моторошну колекцію ляльок Барбі, які, здавалося, були розіп'яті на дерев'яних хрестах ручної роботи. Він поділився знімком коробки на форумі.

"Я знайшов розп'ятих Барбі на дворовому розпродажі", — написав він.

Продавець просив за коробку 15 доларів Фото: Reddit

Продавець просив за коробку 15 доларів. Хрести і ляльки були в дуже жалюгідному стані, вкриті плямами, зокрема такими, що імітують кров. Фотографія налякала користувачів форуму, які порадили продавцеві триматися подалі від будинку, де він їх купив.

"Через 5 років на Netflix вийде документальний фільм про дитину, яка їх зробила", "Я б тримався якомога далі від цього будинку і порадив би стежити за ними, якщо ви живете поруч", "У вас завівся серійний вбивця, наступним кроком будуть домашні тварини сусідів", "Якби ви помістили їх у фільм про серійного вбивцю, то ви б переборщили", "Це жахливо... п'ятнадцять доларів?", — писали вони.

Одна людина спробувала запропонувати можливе пояснення чому ляльки були в такому моторошному стані.

"У п'єсі "Рука до Бога" в декорації до другого акту є купа розіп'ятих Барбі. Одного разу я створював реквізит для постановки цієї п'єси, і мені довелося зробити цілу купу разом із моторошними ведмедями. Можливо, це було зроблено для цього?", — написав він.

Раніше Фокус повідомляв, що подружжя знайшло сейф із грошима на дні озера під час риболовлі на магнітах. Джеймс Кейн і Барбі Агостіні захоплюються незвичайним хобі. Вони закидають мотузку з прикріпленим до кінця сильним магнітом, щоб дістати з води металеві предмети.

Також стало відомо, що пасажири літака випадково зафіксували свої останні хвилини життя. На одному зі знімків, який вважається останнім і зроблений у момент падіння, видно, як паливо почало бризкати на ілюмінатор.