Подружжя знайшло сейф із грошима на дні озера під час риболовлі на магнітах (фото)

Джеймс Кейн і Барбі Агостіні захоплюються незвичайним хобі. Вони закидають мотузку з прикріпленим до кінця сильним магнітом, щоб дістати з води металеві предмети.

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Джеймс Кейн і Барбі Агостіні знайшли сейф зі 100 тисячами доларів готівкою під час риболовлі на магнітах у Нью-Йорку (США). Про це пише The Guardian.

Подружжя виявило схованку з пачками 100-доларових купюр на дні озера. Співробітники поліції дозволили їм залишити її собі.

Джеймс Кейн і Барбі Агостіні захоплюються незвичайним хобі. Вони закидають мотузку з прикріпленим до кінця сильним магнітом, щоб дістати з води металеві предмети.

31 травня пара вирушила до озера в парку у Квінсі, щоб укотре "порибалити". Вони знайшли й відкрили сейф, у якому була готівка. Пачки 100-доларових купюр оцінили в 100 000 доларів, але гроші були пошкоджені водою.

Гроші всередині сейфа були зіпсовані Фото: NY1

Джеймс Кейн пояснив, що вони почали займатися магнітною риболовлею під час пандемії COVID-19 через привабливість пошуку скарбів без необхідності витрачати багато грошей на обладнання. Уся суть в опусканні мотузки з сильним магнітом у воду в надії витягти металеві предмети. Американець зазначив, що ні він, ні його подруга не очікували, що їхнім уловом виявиться сейф, тим паче набитий грошима.

"Ми витягли сейф, а в ньому виявилися пачки із сотнями доларів", — розповів Кейн.

За словами пари, вони звернулися до нью-йоркської поліції з приводу знахідки, і їм сказали, що за готівкою немає жодного злочину і немає можливості встановити первісного власника сейфа, тож їм дозволили залишити його собі.

"Я не могла в це повірити", — сказала Агостіні.

Подружжя сказало, що ніколи не знаходило нічого подібного, навівши як приклад деякі зі своїх попередніх знахідок, серед яких були старі пістолети, гранати часів Другої світової війни, повнорозмірний мотоцикл, іноземні монети й коштовності.

Раніше Фокус повідомляв, що озеро так сильно позеленіло, що його видно з космосу. Водойма є великим центром риболовлі, водних видів спорту та улюбленим місцем для відпочинку місцевих жителів.

Також стало відомо, що моделі в бікіні почали кричати після упіймання смертоносного морського "чудовиська". Франсія Джеймс була помічена на човні в бікіні та коротеньких джинсових шортах, коли намагалася зловити на вудку щось величезне.