Нострадамус теж помилявся: передбачення пророка, яким не судилося збутися

Вважається, що ясновидець точно передбачив прихід до влади Адольфа Гітлера і вбивство президента Джона Кеннеді, але виявилося, що у нього були та неточні пророцтва.

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Відомий пророк Мішель де Ностредам, більш відомий усім нам як Нострадамус, за роки свого існування зробив чимало лякаюче вірних пророкувань, але іноді він також сильно помилявся. Про це пише Daily Star.

Багато пророцтв із книги Les Prophéties, яку написав ясновидець, збувалися протягом багатьох років після її виходу понад 450 років тому. Вважається, що він точно передбачив прихід до влади Адольфа Гітлера, убивство президента Джона Кеннеді, початок пандемії COVID-19 і навіть кризу вартості життя 2022 року.

Однак часто кажуть, що зламаний годинник показує двічі на день і навіть людина, яка часто точно пророкує події, теж може помилятися.

Терористичні атаки 11 вересня

Багато хто стверджує, що Нострадамус передбачив одну з найстрашніших терористичних атак в історії, але це не так. Француз натякнув на це, але коли ви подивитеся на цитату, то швидко зрозумієте, що він, найімовірніше, навіть не говорив про це.

"Вулканічний вогонь із центру землі викличе тремтіння навколо нового міста: Дві великі скелі будуть довго воювати. Тоді Аретуза почервоніє новою рікою", — писав він.

Ілюстративне фото Фото: ABC News

Багато хто каже, що "Аретуза" означає просто США, але швидкий пошук у Google показує, що насправді це німфа, яка втекла зі свого будинку в Аркадії під воду і з'явилася у вигляді фонтану прісної води на острові Ортигія. Тож усе це не має сенсу і передбачення було помилковим.

Король жаху, що прийшов із неба 1999 року

Тут є що перетравити.

"У 1999 році, у сьомому місяці, з неба прийде великий Король Жаху, повернувши до життя великого Короля Монголів. До і після нього Марс царюватиме з волі долі", — свідчить цитата.

Ілюстративне фото Фото: National Park Service/Emily Ogden

1999 рік прийшов і пішов, але ніякий Король Жаху не з'явився з неба. Якби він з'явився, люди б усі про це знали. Деякі люди стверджують, що це ще одне передбачення 11 вересня, яке намагається зв'язати воєдино короля монголів і Кабул, але це не надто схоже на правду. У будь-якому разі, Нострадамус знову помилявся.

Велике албанське вторгнення в Італію

Нострадамус сказав: "Албанці пройдуть у Рим. За допомогою Ланграса натовп замовкне, Маркіз і герцог не помилують нікого; Вогонь, кров, нездоровий полив згублять урожай".

З містом, як і раніше, все добре, а Італія тільки нещодавно обіграла Албанію на Євро-2024, як і в трьох попередніх зустрічах. Більше нічого сказати з цього приводу, крім того, що пророк сильно помилився з цим передбаченням.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік відкрив куплену на розпродажі коробку і налякав людей. Він натрапив на моторошну колекцію ляльок Барбі. Його знахідка викликала ажіотаж у соцмережах. Багато людей хотіли зрозуміти, навіщо вони були потрібні попередньому власнику.

Також стало відомо, що пасажири літака випадково зафіксували свої останні хвилини життя. На одному зі знімків, який вважається останнім і зроблений у момент падіння, видно, як паливо почало бризкати на ілюмінатор.