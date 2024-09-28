"Живий Нострадамус" із Бразилії передбачив велику війну і сказав, де вона почнеться

Бразилець Атос Саломе називає два головні моменти, які можуть спровокувати новий глобальний конфлікт, де зійдуться дві величезні держави. Війна, за його словами, може спалахнути в будь-який момент.

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36-річний Атос Саломе з Бразилії, якого часто називають "живим Нострадамусом" через його прогнози, що справджуються, заявив, що Америка і Китай можуть зіткнутися у війні після двох важливих подій, які призведуть до ескалації між двома найбільшими країнами. Про це він розповів в ексклюзивному інтерв'ю Femail.

За його словами, перший фактор — це те, що Південно-Китайське море може стати нестабільним, оскільки регіон характеризується напруженістю через територію та військову присутність.

Другий момент, здатний спровокувати війну, — масштабна кібератака. Вона може вивести з ладу важливі структури або завдати удару по безпеці країни, стверджує Саломе. Чоловік упевнений, що такі загрози цілком реальні, особливо з боку Китаю, який є ринком, що розвивається, і все більше співпрацює з Росією.

"Цей альянс, народжений із глибоко вкорінених особистих інтересів і загального духу антизахідного імперіалізму, здатний перетворити регіональний конфлікт на тотальну світову війну. Особливо Азію зі швидкими темпами економічного розвитку і великим геополітичним значенням розглядають як нестабільний регіон і як гарячу точку, здатну розпалити міжнародний конфлікт", — каже Атос.

Характеризуючи загальне зростання напруженості в усьому світі, бразилець стверджує, що "найгірше ще попереду".

Конфлікт інтересів США і Китаю може призвести до великої війни в Азії Фото: Getty Images

Його прогнози частково підтверджує один із найвідвертіших китайських аналітиків зовнішньої політики, професор Інституту міжнародних відносин Китайського університету Гонконгу в місті Шеньчжень Чжен Юннянь. Він вказує на те, що через посилення заходів, що вживаються в міжнародних відносинах, і з огляду на конфлікт між Китаєм і США, Азія стрімко наближається до критичної точки.

"Незважаючи на заяви США про досягнення миру в Азії під їхнім керівництвом, реальність абсолютно протилежна — Азія під домінуванням США стрімко скочується до війни", — заявив він, звернувши увагу на нарощування військової потужності в Азії через напруженість, пов'язану з такими територіями, як Південно-Китайське море і Тайвань.

Основний фокус нинішнього конфлікту — це конкуренція з Китаєм, замаскована спробами США зберегти домінування на арені Індо-Тихоокеанського регіону, в той час як Китай розглядає американське партнерство і військові сили як загрозу своєму домінуванню.

"Ця конкуренція посилюється діями Китаю в Південно-Китайському морі, де він перетворив спірні острови на військові об'єкти і тим самим посилив напруженість між сусідами. Таким чином, випадок Азії можна розглядати як яскравий приклад того, як регіональні конфлікти можуть вплинути на весь світ", — резюмував китайський аналітик.

І Юннянь, і Саломе впевнені: якщо не буде докладено дипломатичних зусиль щодо врегулювання напруженості, Азія здатна стати місцем наступної світової війни.

Раніше Саломе передбачив пандемію коронавірусу, купівлю Ілоном Маском Twitter і навіть смерть королеви Єлизавети. Він також попередив про кібератаки, які призведуть до великомасштабних відключень електроенергії по всьому світу.

Нагадаємо, Фокус писав, які передбачення справжнього Нострадамуса не збулися.