Ілон Маск купив частку в Twitter і став найбільшим акціонером соцмережі

Акції компанії рекордно виросли на новинах про придбання бізнесменом акцій платформи, завдяки чому той заробив 1,1 млрд доларів.

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Американський підприємець, голова компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск, купив 9,2% акцій компанії Twitter і так став найбільшим акціонером платформи. Про це в понеділок, 4 квітня, пише видання Bloomberg із посиланням на звіт регулювальних органів США.

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За даними журналістів, після публікації відповідного звіту, в якому зазначено придбання Маском частки в компанії, її акції зросли на 26% — це найбільше денне зростання вартості цінних паперів Twitter за понад чотири роки. Вартість пакету становить близько 2,89 мільярда доларів, виходячи з даних станом на закриття ринку в п'ятницю, 1 квітня.

Відомо, що 25 березня Маск опублікував на своїй сторінці в Twitter опитування з питанням, чи платформа дотримується принципів свободи слова. 70,4% користувачів соцмережі обрали варіант "ні", після чого бізнесмен запитав своїх підписників, чи потрібно йому запустити власну платформу.

Видання зазначає, що наразі невідомо, що глава Tesla має на меті робити зі своєю часткою, яку, за даними журналістів, придбав 14 березня, проте відтоді бізнесмен зміг заробити вже близько 1,1 млрд доларів, завдяки різкому зростанню вартості акцій Twitter в понеділок.

Нагадаємо, в листопаді минулого року Джек Дорсі пішов з посади керівника Twitter, його місце зайняв технічний директор платформи Параг Агравал.

Раніше ми писали про те, як Ілон Маск своїм недавнім твітом викликав на бій президента Росії Володимира Путіна, наголосивши, що на кону стоїть Україна.