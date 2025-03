Каньє Вест знову потрапив у скандал через треки за участю доньки Норт та P. Diddy: деталі

В одному з треків Вест використав розмову з Шоном "P. Diddy" Комбзом, де дякує йому і називає "братом". В другому виконавець співає про зацікавлення Гітлером і "Майн Кампф", а також відповідає на звинувачення в антисемітизмі в грубій формі.

Скандально відомий виконавець Каньє Вест випустив два треки — "Lonely Roads Still Go to Sunshine" та "World War III", в яких взяли участь його 11-річна донька Норт і підозрюваний в сексуальному насиллі над людьми музичний продюсер Шон "P. Diddy" Комбз. Про це повідомляє видання "People".

В першому треці "Lonely Roads Still Go to Sunshine" ("Самотні дороги все ще ведуть до світанку") виконавець використав запис розмови, у якій ймовірно Вест спілкується з Комбзом. Голос, схожий на продюсера, дякує Каньє, що той дбає про його дітей. У відповідь голос, схожий на Веста, каже, що любить його як брата, дякує за те, що той "виховав мене, і навіть тоді коли його не знав".

Далі серед рядків треку можна почути, як донька Норт читає реп, у якому є наступна репліка: "Коли ти бачиш, як я сяю, тоді ти бачиш світло."

У своєму другому треку на X під назвою "Третя світова війна" (WORLD WAR 3), мова йде про дівчину, яка хоче застрибнути на Каньє. Потім музикант співає про читання "Майн Кампфа" Адольфа Гітлера перед сном, а також звинувачення в антисемітизмі та порівняння з нацистським лідером, Вест відповідає нецензурною фразою: "Бо я — й****ий ні**р!".

Після випуску нових пісень він виклав посилання на промову Адольфа Гітлера на YouTube та заявив, що новою обкладинкою його альбому стане червона свастика на чорному тлі.

Пізніше таблоїд TMZ повідомив, що Вест спочатку поділився, але згодом видалив скриншоти переписки з матір’ю Норт, Кім Кардаш’ян. У своїх повідомлення Кардаш’ян написала Весту, що зареєструвала торгову марку з ім’ям їхньої старшої доньки, намагаючись завадити випуску пісні.

У відповідь на претензії Кім, виконавець каже, що ніколи більше ніколи "не буду з тобою розмовляти" і додав, що краще Кардаш'ян змінити свою думку щодо торгової марки, зареєстрованої на їхню спільну доньку Норт.

"Зміни це або я розпочну війну. І жоден з нас не оговтається від цього публічного скандалу. Тобі доведеться мене вбити", – написав колишній дружині Каньє Вест.

Раніше стало відомо, що селебріті "послали" Каньє Веста після його антисемітських висловлювань. Однак не всі виявилися раді використанню своїх ШІ-двійників. Скарлетт Йоганссон, чия цифрова копія з'явилася в ролику, заявила, що стала жертвою штучного інтелекту.

Згодом повідомлялося, що Кардашʼян розкрила причину розлучення з Каньє Вестом. Пара була одружена з 2014 по 2022 роки. Від їхнього союзу підростають четверо дітей, а репер вже розлучається з другою дружиною.