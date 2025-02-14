Кім Кардашʼян розкрила причину розлучення з Каньє Вестом (фото)

Пара була одружена з 2014 по 2022 роки. Від їхнього союзу підростають четверо дітей, а репер вже розлучається з другою дружиною.

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Кім Кардашʼян дала рідкісний коментар про розлучення з Каньє Вестом. Про це пише Page Six.

Телезірка натякнулася на причину свого розлучення зі скандальним репером в епізоді шоу "Сімейство Кардашʼян".

Кім зробила рідкісний коментар про "найважчу частину" розірвання шлюбу, коли вона говорила зі своєю мамою Кріс Дженнер і сестрою Хлої Кардашʼян, щоб обговорити нещодавнє возз’єднання останньої з її колишнім чоловіком Ламаром Одомом.

Визнавши, що вони "надто швидко одружилися", Хлої підтримала своє рішення, сказавши: "Це було кохання всього мого життя. І якби не наркотики, я знаю, що ми були б одружені до сьогодні. Я знаю, що тоді вибрала правильну людину. Ніхто з нас не знав, що він вживає наркотики, поки не минув принаймні рік. Ось що було таким жахливим", — сказала сестра Кім Кардашʼян.

Каньє Вест та Кім Кардашʼян Фото: Getty Images

Хлої вийшла заміж за Одома у 2009 році, а у 2013 році подала на розлучення через його зраду та наркоманію.

Тим часом Кім сказала своїй молодшій сестрі: "Це найважче".

"Я була там, коли ви не передбачили, що відбувається щось, що дійсно змінює особистість людини, і тоді вона вже не та сама людина, і ви ніколи не можете повернути цю людину, але ви не можете жити з новою людиною. Я розумію", — зазначила Кім, судячи з усього, розмірковуючи про розлучення з Вестом у 2022 році.

Кім зізналася, що важко, коли людина не хоче, щоб її шлюб розпався з особистих причин, але обставини змінюються, що змушує шлюб розірватися.

Каньє Вест та Кім Кардашʼян Фото: Getty Images

Уперше про розкол у зірковій родині стало відомо на початку 2021. Від союзу Каньє та Кім підростають четверо дітей — Псалм, Сайнт, Чикаго та Норт.

Нагадаємо, Каньє Вест розлучається з другою дружиною Бʼянкою Цензорі.

Також Фокус писав про фінансові втрати Каньє Веста.