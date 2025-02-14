Каньє Вест порушив мовчання після новин про розлучення з Бʼянкою Цензорі (фото)

Пара одружилася наприкінці 2022 року. До цього репер перебував у шлюбі з Кім Кардашʼян.

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47-річний американський репер Каньє Вест порушив мовчання на тлі новин про розлучення з Б'янкою Цензорі, 31, опублікувавши повідомлення в Instagram. Про це пише Daily Mail.

Скандальний музикант поділився визначенням "примусу" через годину після того, як у мережі заговорили про його розлучення з Бʼянкою.

У дописі з підписом "це примус" було написано: "Так, примус є незаконним".

"Примус — це акт примушування когось робити щось проти їхньої волі шляхом погроз або залякування. Це може включати фізичну шкоду, психологічне насильство, вимагання, шантаж або сексуальне насильство", — написав Вест.

Публікація була видалена через кілька хвилин.

Каньє Вест та Бʼянка Цензорі Фото: Getty

Колишній чоловік Кім Кардашʼян та його друга дружина нібито збираються розлучитися через 11 днів після скандального виходу Бʼянки на червону доріжку "Греммі".

За чутками, вони домовилися, що Цензорі отримає виплату в розмірі 5 мільйонів доларів після шлюбу, який розпочався в грудні 2022 року.

Джерело, близьке до репера, підтвердило, що пара розійшлася і найближчими днями вони очікують юридичної заяви про розірвання шлюбу.

Тим часом Каньє може повернутися найближчими днями до Токіо, Японія, де він провів більшу частину минулого року, живучи в готелі, та знімав фільм.

Каньє Вест та Бʼянка Цензорі Фото: Getty

Дата їхнього одруження – 20 грудня 2022 року – лише через місяць після того, як бізнесмен завершив своє розлучення з Кім Кардашʼян.

Нагадаємо, Бʼянка Цензорі не підтримала Каньє в його антисемітських висловлюваннях, після чого репер може втратити 25 млн доларів.

Також Фокус писав про поведінку Каньє Веста та Бʼянки Цензорі на "Греммі-2025", за словами очевидців.