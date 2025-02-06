Стало відомо, що Каньє Вест сказав перед тим, як Бʼянка Цензорі скинула шубу на "Греммі-2025" (відео)

Репер певний час спілкувався з групою людей, які працювали на церемонії нагородження. Каньє дав інструкції перед вчинком його дружини.

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Стало відомо, що Каньє Вест сказав співробітникам червоної доріжки "Греммі-2025" перед тим, як Бʼянка Цензорі скинула шубу та залишилася практично оголеною. Про це пише Daily Mail.

Каньє Вест та Бʼянка Цензорі на "Греммі-2025"

Вест певний час спілкувався з групою людей, які працювали на церемонії нагородження.

Джеремі Фріман розповів виданню, що 47-річний репер, схоже, давав інструкції людям, які його оточували, перед публічним вчинком його дружини Бʼянки Цензорі.

"Це має сенс? Заберіть це з дороги. … Ось ця людина. Виштовхніть його. Там", – сказав Каньє, оцінюючи червону доріжку.

30-річна Бʼянка у масивній темній шубі стояла поруч зі своїм чоловіком. Позуючи кілька хвилин, модель була у верхньому одязі, а потім розвернулася й скинула своє пальто на землю.

Під ним Цензорі була одягнена в повністю "голу" сукню. Дружина репера вдягнула її без спідньої білизни, що викликало неабиякий шок у соціальних мережах.

Нікола Гіклінг, яка читає по губах, розповіла Daily Mail, що Вест нібито сказав своїй коханій "влаштувати сцену" і "скинути [її] пальто".

Тим часом Бʼянка, здавалося, кілька разів похитала головою та відповіла: "Добре, ходімо".

Нагадаємо, поліція відреагувала на скандальний вчинок Бʼянки Цензорі.

Також Фокус писав про головні меми з церемонії "Греммі-2025".