Стало известно, что Канье Уэст сказал перед тем, как Бьянка Цензори сбросила шубу на "Грэмми-2025" (видео)

Рэпер некоторое время общался с группой людей, которые работали на церемонии награждения. Канье дал инструкции перед поступком его жены.

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Стало известно, что Канье Уэст сказал сотрудникам красной дорожки "Грэмми-2025" перед тем, как Бьянка Цензори сбросила шубу и осталась практически обнаженной. Об этом пишет Daily Mail.

Канье Уэст и Бьянка Цензори на "Грэмми-2025"

Уэст некоторое время общался с группой людей, которые работали на церемонии награждения.

Джереми Фриман рассказал изданию, что 47-летний рэпер, похоже, давал инструкции окружающим его людям перед публичным поступком его жены Бьянки Цензори.

"Это имеет смысл? Уберите это с дороги. ... Вот этот человек. Вытолкните его. Там", — сказал Канье, оценивая красную дорожку.

30-летняя Бьянка в массивной темной шубе стояла рядом со своим мужем. Позируя несколько минут, модель была в верхней одежде, а затем развернулась и сбросила свое пальто на землю.

Под ним Цензори была одета в полностью "голое" платье. Жена рэпера надела его без нижнего белья, что вызвало большой шок в социальных сетях.

Никола Хиклинг, которая читает по губам, рассказала Daily Mail, что Уэст якобы сказал своей возлюбленной "устроить сцену" и "сбросить [ее] пальто".

Тем временем Бьянка, казалось, несколько раз покачала головой и ответила: "Хорошо, пойдем".

Напомним, полиция отреагировала на скандальный поступок Бьянки Цензори.

Также Фокус писал о главных мемах с церемонии "Грэмми-2025".