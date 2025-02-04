Полиция отреагировала на скандальное появление Бьянки Цензори на "Грэмми-2025" (видео)

Жена Канье Уэста появилась на публике в полностью прозрачном платье без нижнего белья. Супругов почти сразу вывела охрана.

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Полиция и окружная прокуратура Лос-Анджелеса сообщили, что не получали никакой информации о том, что Бьянка Цензори понесла какие-либо юридические последствия из-за ее образа практически без одежды на церемонии "Грэмми-2025". Об этом пишет Newsweek.

Канье Уэст и Бьянка Цензори на "Грэмми-2025"

Оба офиса через свои пресс-службы сообщили изданию, что не слышали ни одного слова о том, что Цензори попала в проблемы с законом из-за ее смелого аутфита.

47-летний Канье Уэст и его 30-летняя жена стали главной темой музыкального вечера после того, как появились, судя по всему, без приглашения.

Уже не впервые Бьянка появляется на публике практически обнаженной. Ее образ на "Грэмми-2025" также почти ничего в себя не включал, кроме абсолютно прозрачного платья телесного оттенка. Жена рэпера надела его без нижнего белья, что вызвало большой шок в социальных сетях.

Справедливости ради, сначала Бьянка пришла в темной шубе, однако почти сразу сбросила ее, оставшись фактически без одежды, после чего эпатажную пару даже вывела охрана.

Никто из тех, кто был на церемонии "Грэмми", которая была частным событием, "не связывался с полицией с какими-либо жалобами" относительно поступка Цензори на мероприятии.

Напомним, скандальное прозрачное платье Бьянки Цензори теперь можно приобрести.

Также Фокус писал о главных мемах с церемонии "Грэмми-2025".